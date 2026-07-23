Brasil tem mínimo de mortes violentas em 14 anos, mas letalidade policial e feminicídios crescem

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O Brasil registrou em 2025 o menor índice de mortes violentas intencionais em 14 anos, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (23) pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse progresso, no entanto, foi ofuscado por níveis recordes de letalidade policial e feminicídios.

A segurança é uma das principais preocupações dos brasileiros e um tema central do debate político a menos de três meses das eleições, nas quais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentará a reeleição.

O relatório anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que o país teve seu melhor desempenho desde o início da coleta de dados, em 2012, com base em informações oficiais, registrando 40.775 mortes violentas no ano passado: uma taxa de 19,1 por 100 mil habitantes.

Além dos assassinatos, a categoria inclui mortes resultantes de intervenções policiais.

Quase 80% das vítimas eram negras.

Com esses resultados, “o Brasil antecipou em dois anos o cumprimento da meta”, destacou o relatório.

Mas “a boa notícia (…) precisa ser, infelizmente, relativizada” por um número recorde de mortes resultantes de ações policiais desde o início de sua medição em 2016, que no ano passado representaram um em cada seis casos.

“Esses dados mostram que o Estado (…) tem sido parte do problema e não apenas das soluções para a segurança pública brasileira”, alertou o Fórum.

Além disso, o número de feminicídios aumentou 4% em comparação com o ano anterior, atingindo o maior número absoluto desde o início dos registros, em 2015.

Lula enfrentará o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nas eleições de outubro.

Flávio faz da segurança uma de suas principais promessas de campanha em um país onde o crime organizado exerce controle territorial sobre bairros populares.

Ele apoiou a designação como organizações terroristas pelos Estados Unidos, em junho, das duas maiores facções criminosas do país, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, medida à qual Lula se opõe.

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