Brics vai expressar no Rio preocupação com tarifas ‘unilaterais’

1 minuto

O Brics vai expressar sua “séria preocupação” com o aumento de tarifas “unilaterais”, na declaração final da sua reunião de cúpula no Rio de Janeiro, segundo o projeto de texto acordado neste sábado pelos negociadores.

“Expressamos nossa preocupação séria com o aumento de medidas tarifárias e não tarifárias unilaterais que distorcem o comércio e são inconsistentes com as regras da Organização Mundial do Comércio”, diz o documento, ao qual a AFP teve acesso.

O texto não menciona o presidente Donald Trump, que disse nesta semana que planeja enviar cartas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos nos próximos dias para informá-los sobre a aplicação iminente de tarifas anunciadas.

Os negociadores também chegaram hoje a um consenso sobre a escalada bélica no Oriente Médio, tema que mais dividia as delegações.

O Irã, membro do grupo desde 2023, esperava um tom mais duro do Brics sobre o conflito naquela região, segundo uma fonte que participou da negociação. Mas a declaração final dos líderes vai manter “a mesma mensagem” que o grupo divulgou no mês passado, na qual manifestou “profunda preocupação” com os bombardeios de Israel e Estados Unidos contra o Irã.

