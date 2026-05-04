Britney Spears admite direção imprudente em acordo com a Justiça

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Britney Spears reconheceu sua culpa por dirigir de forma imprudente, sob efeito de álcool e drogas, em um acordo apresentado à Justiça nesta segunda-feira (4) na Califórnia.

A intérprete de “Oops!… I Did It Again” foi presa na noite de 4 de março sob suspeita de dirigir embriagada, e foi liberada na manhã seguinte.

Pouco depois, a Princesa do Pop se inscreveu em um programa de reabilitação, segundo veículos locais.

No acordo, a cantora admitiu ter dirigido de forma imprudente, o que, segundo a legislação do estado, constitui uma infração menor do que dirigir em estado de embriaguez.

Britney foi condenada a 12 meses de liberdade condicional, graças ao acordo com a Promotoria de Ventura, condado responsável pelo caso, informou nesta segunda-feira o seu advogado, Michael A. Goldstein.

“Ela está aliviada de deixar isso para trás”, disse Goldstein à AFP, e acrescentou que a cantora de 44 anos está “cercada por uma equipe incrível de pessoas que se preocupam com ela”. Ele não especificou se Britney está atualmente em casa ou internada em uma clínica de reabilitação.

O advogado apontou que Britney assumiu a responsabilidade por seus atos “e tomou medidas significativas para implementar mudanças positivas, o que ficou claramente refletido na decisão da promotoria”.

Os promotores não detalharam quais substâncias foram detectadas em Spears quando ela foi presa.

Erik Nasarenko, promotor distrital do condado de Ventura, disse que o acordo e a redução da acusação eram consistentes com o que se aplica em casos que envolvem réus sem antecedentes em situações semelhantes.

Ele acrescentou que a cooperação de Spears e sua disposição em reconhecer a situação e as causas que a motivaram são importantes.

“Nosso objetivo não é apenas que as pessoas assumam responsabilidade, mas apoiar mudanças de comportamento de longo prazo por meio de tratamento e reabilitação”, disse Nasarenko em um comunicado.

“O tribunal estabeleceu essas condições. Agora cabe à senhora Spears cumpri-las”, continuou.

Em suas memórias publicadas em 2023, Britney disse que nunca consumiu drogas pesadas e que não tinha problema com álcool, mas admitiu que tomava Adderall, um medicamento para o tratamento de transtornos de atenção que pertence à família das anfetaminas.

Após uma crise nervosa em público em 2007, Britney foi submetida à tutela legal de seu pai, Jamie Spears, que controlava seu dinheiro e sua vida pessoal, inclusive enquanto ela continuava fazendo shows.

A cantora enfrentou o pai na Justiça para encerrar a tutela, que foi dissolvida por um tribunal de Los Angeles em 2021, após o grande apoio público gerado por seus fãs com o movimento “Free Britney”.

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