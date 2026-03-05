Britney Spears foi detida na Califórnia sob suspeita de dirigir alcoolizada

A princesa do pop, Britney Spears, foi detida na noite de quarta-feira (4) pela polícia na Califórnia sob suspeita de dirigir alcoolizada, informou a imprensa local.

Spears foi presa às 21h28 locais de quarta-feira no condado de Ventura, onde mora, e fichada na madrugada desta quinta-feira (5), de acordo com os registros oficiais.

A cantora de 44 anos foi libertada às 6h07 desta quinta-feira e deverá comparecer à Justiça em 4 de maio para responder pelo caso.

Spears estava sozinha e perto de sua casa, no bairro de Thousand Oaks, a cerca de 65 quilômetros de Los Angeles, quando foi detida, detalhou o portal TMZ citando fontes policiais.

O site especializado acrescentou que a polícia rodoviária levou a cantora a um hospital para determinar o nível de álcool em seu sangue.

A conta de Instagram da artista, na qual ela publica regularmente vídeos dançando que em algumas ocasiões acenderam o alerta sobre seu estado emocional, foi desativada.

“Foi um incidente infeliz e totalmente imperdoável. Britney continuará tomando as medidas adequadas e cumprirá a lei, e esperamos que isto seja o primeiro passo para uma mudança muito necessária na vida de Britney”, disse seu representante à publicação Deadline.

“Os filhos dela vão passar tempo com ela. As pessoas que a amam vão elaborar um plano muito necessário para prepará-la para o sucesso e o bem-estar”, acrescentou.

As autoridades não responderam imediatamente ao pedido de informações da AFP.

