Broche de Napoleão é arrematado por mais de 3 milhões de euros na Suíça

afp_tickers

1 minuto

Um broche ornamentado com diamantes que pertenceu a Napoleão Bonaparte e que foi recuperado pelo exército prussiano em Waterloo foi leiloado nesta quarta-feira (12) pelo valor recorde de 3,79 milhões de euros (R$ 23,2 milhões, na cotação atual) em Genebra, na Suíça, anunciou a casa Sotheby’s.

O preço de venda dessa joia histórica superou amplamente as expectativas da casa de leilões, que havia estimado o seu valor em entre 130 mil e 220 mil euros (entre 797 mil e 1,35 milhão de reais).

O broche fazia parte dos pertences pessoais que o imperador teve que deixar em sua fuga pela planície de Waterloo, perto de Bruxelas, diante dos soldados britânicos e prussianos, depois da famosa batalha que sacramentou sua queda.

A joia circular, com aproximadamente 45 mm de diâmetro, apresenta um grande diamante de 13,04 quilates no centro, rodeado por quase uma centena de diamantes de lapidação antiga de formatos e tamanhos variados, dispostos em duas fileiras concêntricas.

A peça, única no mundo, foi criada para Napoleão por volta de 1810, “provavelmente para decorar seu chapéu bicorne em ocasiões especiais”, detalhou a Sotheby’s.

Depois, a joia foi entregue ao rei de Prússia, Frederico Guilherme III, como troféu de guerra em 21 de junho de 1815, três dias depois da batalha de Waterloo.

ag/liu/jvb/atm/rpr/am