Cúpula de IA em Paris começa com encontros científicos

afp_tickers

3 minutos

Especialistas globais discutirão as ameaças representadas pela inteligência artificial (IA) em uma reunião em Paris nestas quinta (6) e sexta-feira (7), antes de uma cúpula de líderes mundiais.

Milhares de pessoas são esperadas no evento, que tem como objetivo encontrar um ponto comum para uma tecnologia que revolucionou muitos setores empresariais em menos de dois anos, além de manter França e Europa no mapa como concorrentes confiáveis na corrida da IA.

Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias da imprensa suíça sobre os países de língua portuguesa - em sua caixa postal semanalmente. Ao se inscrever, você receberá uma série de boas-vindas e até seis atualizações por ano. Eu concordo com o processamento dos meus dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Assine, é de graça!

Esta é a terceira cúpula dedicada a esta tecnologia, depois das realizadas no Reino Unido e na Coreia. Na América Latina, uma reunião ministerial foi realizada em agosto de 2024 em Cartagena das Índias, Colômbia.

Em Paris, cientistas como Yann LeCun, chefe de IA da gigante Meta (Facebook), discutirão o impacto desse avanço revolucionário em áreas como trabalho, saúde e sustentabilidade, a partir desta quinta-feira na Escola de Engenharia Politécnica de Paris.

LeCun é um dos pais da nova geração de IA e, junto com outros 20 pesquisadores de alto nível, ele jantou com o presidente francês Emmanuel Macron na quarta-feira, informou o Palácio do Eliseu.

Macron deve se reunir com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, nesta quinta-feira, uma reunião que pode levar a anúncios.

Discussões sobre o impacto da IA na cultura ocorrerão no sábado e domingo, antes que chefes de Estado e de governo de cerca de 100 países e líderes globais da indústria de tecnologia se reúnam na segunda e terça-feira.

– DeepSeek convidado –

Entre os participantes notáveis estão o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, o vice-primeiro-ministro chinês, Zhang Guoqing, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, é co-organizador da cúpula, enquanto Macron busca envolver os países emergentes do Sul em uma batalha tecnológica que está sendo travada em grande parte entre os Estados Unidos e a China.

Do lado empresarial, o proprietário da Tesla e do X, Elon Musk, ainda não confirmou sua presença, assim como Liang Wengfeng, fundador da start-up chinesa DeepSeek, que surpreendeu o mundo na semana passada com seu modelo R1 de alto desempenho e baixo consumo de energia.

Figuras americanas como Sam Altman, da OpenAI, e Dario Amodei, da Anthropic, assim como Arthur Mensch, da desenvolvedora de IA francesa Mistral, participarão da reunião.

Na ciência, LeCun, da Meta, será acompanhado por figuras como Demis Hassabis, ganhador do Prêmio Nobel de Química e chefe do laboratório de pesquisa de IA DeepMind do Google, assim como pelo pesquisador de aprendizagem automática da Berkeley, Michael Jordan.

mng-fff-jz/es/aa