Cadáveres em decomposição são encontrados em funerária dos EUA

Cadáveres em decomposição, alguns com até 15 anos de antiguidade, foram encontrados atrás de uma porta falsa em uma funerária dos Estados Unidos, segundo documentos oficiais.

Os inspetores que compareceram na quarta-feira (20) à funerária Davis, no condado de Pueblo, no Colorado (oeste), para sua inspeção anual de rotina, notaram “um forte odor de decomposição”, de acordo com documentos divulgados pelo Departamento de Agências Reguladoras do estado.

Dentro das instalações, as autoridades também detectaram uma porta oculta atrás de uma vitrine.

O operador da funerária, Brian Cotter, que também é médico legista de Pueblo, pediu aos inspetores que não entrassem na sala. Quando o fizeram, encontraram “vários corpos em diferentes estados de decomposição”, segundo os documentos.

Cotter declarou que os corpos estavam à espera de serem cremados e admitiu que alguns permaneceram na sala durante aproximadamente 15 anos. O proprietário também reconheceu que poderia ter emitido cremações falsas para os familiares mais próximos.

Os inspetores ordenaram o fechamento imediato das atividades da funerária.

Segundo o site oficial de Pueblo, Cotter atua como médico legista do condado desde 2014.

Não é a primeira vez que um incidente desse tipo ocorre no Colorado.

Em 2023, quase 200 corpos em decomposição foram encontrados em uma funerária depois que vizinhos reclamaram do mau cheiro na propriedade, perto de Colorado Springs.

O jornal Denver Post informou que o Colorado é o único estado dos Estados Unidos em que diretores de funerárias não precisam de licença, e as regulamentações sobre esses estabelecimentos são mínimas.

