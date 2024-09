Califórnia se prepara para nova onda de calor

afp_tickers

2 minutos

A Califórnia se preparava nesta terça-feira para enfrentar uma nova onda de calor que ameaça o oeste dos Estados Unidos, enquanto autoridades emitiam alertas para que a população se proteja das temperaturas elevadas.

Os termômetros devem registrar 45 ºC em algumas partes de Los Angeles nesta semana, aumentando a média de temperatura neste que já é considerado um verão bem quente.

Meteorologistas explicaram que um sistema de alta pressão atmosférica pode elevar as temperaturas até 20º acima do esperado para esta época do ano em algumas regiões, com condições perigosas previstas para os próximos dias.

Segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS), um alerta de calor excessivo estará em vigor do meio-dia de amanhã até a tarde de sexta-feira. Woodland Hills, no norte de Los Angeles, deve se tornar a área mais quente do condado nesta semana.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, ordenou a abertura de centros climatizados para que as pessoas possam se proteger do calor.

Embora não com a mesma intensidade, as altas temperaturas também vão castigar as zonas costeiras que costumam escapar do calor mais intenso e que desfrutaram de um mês de agosto relativamente fresco.

No Vale da Morte, um dos locais mais quentes do planeta, a temperatura deve chegar a 47,7 ºC, um pouco abaixo dos quase 50 ºC de julho.

O calor também deve afetar regiões do estado vizinho do Arizona, incluindo a capital, Phoenix, que completou hoje 100 dias de termômetros acima dos 37,7 ºC.

Temperaturas elevadas são comuns no sudoeste desértico dos Estados Unidos, mas cientistas alertam que o aquecimento global está aumentando as médias e criando padrões climáticos mais instáveis.

hg/pr/cjc/lb