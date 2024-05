Campos Neto cita piora em expectativas, prêmio de risco e percepção fiscal ao justificar decisão do Copom

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) -O Comitê de Política Monetária (Copom) observou em sua última reunião piora em expectativas de inflação, prêmio de risco e percepção fiscal, disse nesta quarta-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao justificar a decisão da autarquia de reduzir o ritmo de afrouxamento monetário.

Falando em conferência do Banco Central, Campos Neto afirmou que a discussão foi centrada em argumentos técnicos, colocando “extrema relevância” na desancoragem das expectativas de inflação, com o colegiado avaliando de forma unânime a importância de perseguir a reancoragem, independentemente de suas causas.

“O entendimento da maioria foi claro de que as mudanças tinham sido relevantes e que deveríamos responder com uma mudança no ritmo, no ‘pace’. Dentro desse grupo, alguns inclusive acharam que tínhamos argumentos para mudar o balanço de riscos (para a inflação), como foi explicitado”, afirmou.

Campos Neto frisou que num debate sobre o trabalho do BC não deveria se falar em banda de tolerância para a meta de inflação, reforçando que o alvo é 3% e precisa ser perseguido.

O BC cortou a Selic em 0,25 ponto percentual na quarta-feira, para 10,50%, reduzindo o ritmo de afrouxamento monetário após seis cortes seguidos de 0,50 ponto.

A decisão foi tomada por 5 votos a 4, com o voto de Campos Neto e outros quatro diretores que já estavam no posto deste o governo anterior, enquanto os diretores indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva defenderam a manutenção do corte mais forte, de 0,50 ponto.

Após ler um discurso previamente divulgado pelo BC sobre dados macroeconômicos e visões apresentadas na ata do Copom, Campos Neto afirmou que faria um pronunciamento sobre a decisão do colegiado da semana passada “para esclarecer alguns pontos”.

Segundo ele, o BC já havia informado anteriormente que a orientação futura da política monetária tinha condicionantes.

“Na reunião, discutimos os condicionantes, o debate foi sobre a gradação dos condicionantes, e não sobre a validade dos condicionantes e dos argumentos”, afirmou.

De acordo com o presidente do BC, o Copom observou uma piora no cenário para a taxa de juros nos Estados Unidos. No cenário local, foram discutidos implicações de um mercado de trabalho forte sobre a inflação e riscos de um comportamento menos benigno para os preços de alimentos.

Sem dar detalhes, ele ainda afirmou que a incerteza política também foi discutida pelo Copom, e que ela “continua sendo elevada e gera uma incerteza no preço do petróleo”.

