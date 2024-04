Campos Neto diz não ter candidato à sua sucessão na presidência do BC

2 minutos

SÃO PAULO (Reuters) – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira que não tem nenhum candidato para sua sucessão no comando da autoridade monetária, argumentando que essa escolha é uma prerrogativa do governo.

Em evento promovido pela organização de executivos Lide, em São Paulo, o presidente do BC ainda classificou como “fake news” informações de que ele estaria avaliando abrir uma fintech nos Estados Unidos após o término de seu mandato no fim deste ano.

“Alguém falou que eu tinha um candidato para me suceder. Também é fake news, eu não tenho nenhum candidato. Eu não deveria opinar sobre nenhum tipo de candidato, isso é prerrogativa do governo, está na lei, e eu vou fazer a transição suave independente do candidato que for escolhido”, disse Campos Neto.

“A gente passa o dia às vezes lendo as matérias e fala: ‘bom, de onde que saiu isso?’”, acrescentou.

Os comentários de Campos Neto surgem em meio a especulações crescentes, no mercado financeiro e em Brasília, sobre quem o substituirá em 2025.

Na noite de quinta-feira, o diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo — um dos nomes citados como cotados a suceder Campos Neto –, já havia defendido a ideia de que dirigentes da instituição não deveriam se envolver no processo de escolha, que é uma atribuição do presidente da República.

No mercado, a ansiedade em torno do futuro substituto começa a aumentar. A dúvida é se o próximo indicado terá perfil semelhante ao de Campos Neto ou se será alinhado a uma escola mais heterodoxa de economia.

Campos Neto realiza nesta sexta-feira palestra no Seminário LIDE Inovação, promovido pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, em São Paulo.