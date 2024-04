Campos Neto diz que inflação está caindo mais lentamente no mundo

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ressaltou nesta sexta-feira que a inflação está caindo mais lentamente no mundo, e que os Estados Unidos concentram todas as atenções.

Em evento promovido pelo Young Presidents’ Organization (YPO), ele disse que as incertezas decorrem do fato de não ser possível enxergar de onde virá a desinflação nos Estados Unidos.