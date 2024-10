Campos Neto diz ser apropriado tratar da desancoragem das expectativas de inflação

(Reuters) – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou ser apropriado tratar da desancoragem das expectativas e que é importante comunicar a seriedade da autoridade monetária em relação à meta de inflação.

Durante entrevista concedida em Washington à CNBC, divulgada no site da emissora norte-americana nesta terça-feira, Campos Neto foi questionado sobre o fato de o Brasil estar em um momento de elevação dos juros, enquanto outros países estão em processo de cortes.

“Estamos em diferentes ciclos. O Brasil foi o primeiro a elevar (a taxa de juros), e agora é o primeiro a cortar. E no caso do Brasil o que estamos vendo é que a economia está muito resiliente, o mercado de trabalho está muito apertado, começamos a ver um hiato do produto que estava no lado positivo”, avaliou.

“Então, achamos que é apropriado neste momento começar a tratar desta questão. É muito importante comunicar às pessoas que somos sérios em atingir o alvo (da meta), porque o Brasil tem uma grande memória de inflação.”

O centro da meta de inflação contínua perseguida pelo BC é de 3%. A margem de tolerância é de 1,5 ponto percentual. Nos cálculos mais recentes do mercado, divulgados no relatório Focus do BC, a projeção de inflação para 2024 está em 4,50% — no teto da meta — e para 2025 está em 3,99%.

Durante a entrevista, Campos Neto afirmou ainda que a expectativa é de que os Estados Unidos tenham um pouso suave da economia, o que será relevante para o mundo.