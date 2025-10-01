Canadá bloqueia exportação de baleias-beluga para a China

O Canadá negou nesta quarta-feira (1º) um pedido de um parque temático para exportar 30 baleias-beluga para a China e explicou que sua decisão responde à necessidade de proteger esses mamíferos da exploração.

Alguns relatos indicam que o Marineland tenta vender seus bens desde que fechou as portas ao público em 2024. O parque vem sendo alvo de escrutínio há vários anos pelas condições em que mantinha os animais.

Segundo a agência de notícias Canadian Press, pelo menos 20 orcas e 19 belugas morreram desde 2019 no Marineland, que era uma popular atração turística próxima às Cataratas do Niágara.

A ministra da Pesca, Joanne Thompson, informou nesta quarta-feira que negou a solicitação do Marineland para exportar 30 belugas ao parque temático Chimelong Ocean Kingdom em Zhuhai, na China.

“Eu não poderia, de boa consciência, aprovar uma exportação que perpetuaria o tratamento que essas belugas sofreram”, disse Thompson em comunicado.

As 30 belugas do Marineland são as últimas baleias em cativeiro no Canadá.

“As baleias pertencem ao oceano, não a tanques para o nosso entretenimento”, acrescentou Thompson.

Os inspetores de bem-estar animal da província de Ontário investigam o Marineland desde 2020 e relataram que todos os animais estavam angustiados pela má qualidade da água no parque.

O Marineland enviou cinco belugas ao aquário Mystic, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, em 2021. Até o final de 2023, três delas haviam morrido.

