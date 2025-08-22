The Swiss voice in the world since 1935

Canadá elimina tarifas sobre produtos dos EUA em conformidade com o T-MEC

O Canadá eliminará todas as tarifas sobre produtos americanos que estejam em conformidade com o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), anunciou o primeiro-ministro Mark Carney nesta sexta-feira (22).

Esta medida responde às isenções concedidas no início do mês por Washington aos produtos canadenses.

A partir de 1º de setembro, o governo canadense “eliminará as tarifas alfandegárias sobre os produtos americanos”, em virtude do tratado entre México, Estados Unidos e Canadá, o que igualará os impostos de Ottawa às tarifas americanas vigentes, disse Carney em coletiva de imprensa.

O anúncio do primeiro-ministro ocorre um dia após uma ligação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e em um momento em que Canadá e Estados Unidos intensificam as negociações para um acordo comercial mais amplo.

O mandatário americano elogiou a decisão do Canadá nesta sexta-feira. “Eu gosto muito do Carney. Eu o acho uma boa pessoa, e ontem tivemos uma conversa muito interessante”, disse à imprensa.

Após uma série de acordos firmados pelos EUA com importantes parceiros comerciais, incluindo a União Europeia, o premiê canadense afirmou que era evidente que o governo Trump está forçando os países a “comprar o acesso à maior economia do mundo”.

Acrescentou, ainda, que a tarifa média sobre os produtos que entram nos EUA procedentes de qualquer parte do mundo é, atualmente, de 16%, em comparação aos 2% antes da posse do magnata.

A tarifa americana sobre os produtos canadenses é de 5,6%, afirmou o primeiro-ministro, acrescentando que “85% de nosso comércio está livre de tarifas”.

Carney destacou a importância crucial da decisão dos Estados Unidos no início do mês de manter sua isenção tarifária sobre todos os produtos que estejam em conformidade com o T-MEC.

“Há um momento para cada coisa na partida… No início, estávamos na obrigação de jogar fisicamente no primeiro tempo para enviar uma mensagem, foi o que fizemos”, afirmou.

“Mas também há um momento no jogo em que você quer colocar o disco na rede”, adicionou, utilizando a terminologia do hóquei, esporte que ele praticou, em referência ao fato de que o Canadá se concentra em fechar um acordo que ofereça benefícios de longo prazo para sua economia.

