Canadá tem mais de 200 incêndios florestais fora de controle

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Mais de 200 incêndios florestais permanecem fora de controle nesta sexta-feira (17) no Canadá, sobretudo na província de Ontário, enquanto a fumaça atinge o nordeste dos Estados Unidos, onde afeta milhões de habitantes.

Segundo os últimos dados do Centro Interinstitucional Canadense de Incêndios Florestais (CIFFC), 209 incêndios estão fora de controle em todo o país de um total de 893 focos ativos.

A fumaça emitida pelo fogo, transportada pelo vento, provocou uma deterioração extrema da qualidade do ar na cidade de Toronto, a mais populosa do Canadá, e no leste dos Estados Unidos.

Segundo dados compilados pela empresa suíça IQAir, por volta das 14h GMT desta sexta-feira (11h de Brasília), as cidades de Chicago, Detroit, Washington e Nova York eram as mais contaminadas do mundo.

Embora a temporada de incêndios seja até agora muito menos intensa que a de 2023, ano recorde, ou a de 2025, a intensidade das chamas se agravou de forma notável na última semana.

Cerca de 2,8 milhões de hectares queimaram desde o começo do ano, segundo os últimos dados oficiais do governo federal. Na última sexta-feira, este número era de quase 1,6 milhão de hectares.

A situação é crítica na província de Ontário (leste), que na quinta-feira pediu ajuda do governo federal.

Por enquanto, os incêndios nesta província não causaram vítimas, mas várias localidades tiveram que ser evacuadas.

Na manhã desta sexta-feira, as autoridades ordenaram a evacuação de uma área situada no distrito de Thunder Bay devido ao avanço das chamas.

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