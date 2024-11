Canal do Panamá tem receita recorde apesar da seca

O Canal do Panamá teve uma receita recorde de 4,5 bilhões de dólares (26 bilhões de reais) no último ano fiscal, apesar da redução do tráfego de navios devido à seca, anunciou a administração da via marítima nesta sexta-feira (25).

Os “resultados financeiros preliminares […] mostram receitas totais de 4,98 bilhões” de dólares (R$ 28,4 bilhões) no último ano fiscal, 1% a mais do que no ano anterior, informou a Autoridade do Canal do Panamá (ACP).

“Se tivesse havido disponibilidade de água, o resultado deste ano teria sido muito melhor do que o resultado do ano passado”, assinalou, durante coletiva de imprensa, o administrador do Canal, Ricaurte Vásquez.

Ele disse que, devido à seca, que forçou a redução do trânsito diário de navios, a via panamenha deixou de receber até US$ 850 milhões (R$ 4,84 bilhões).

A receita do canal, cujo ano fiscal vai de 1º de outubro até 30 de setembro, provém da cobrança de pedágio, da venda de energia elétrica e serviços marítimos.

Cerca da metade destes ganhos é destinada a operações e manutenção da via, enquanto o restante vai para o Tesouro panamenho.

– Crescimento perde fôlego –

Apesar da receita recorde, a taxa de crescimento mostra uma desaceleração em relação aos outros anos.

Nos últimos nove anos, observou-se um aumento de mais de 5% em comparação com o ano precedente, exceto em 2020, em plena pandemia, quando o crescimento foi de apenas 2,3%.

No ano fiscal de 2023, a receita foi 14,9% superior ao ano anterior, segundo dados da ACP.

Essa cifra histórica de ganhos foi registrada apesar da redução do tráfego de navios pela rota no último ano devido à seca. A circulação diminuiu 20% (de 14.080 navios para 11.240), e a quantidade de carga, 17% (de 511 milhões de toneladas para 423 milhões).

O vice-presidente de Finanças do canal, Víctor Vial, admitiu que o aumento de 1% da receita não é muito alto, em comparação com os últimos anos.

Mas, “quando você reduz os trânsitos diários de 36 para 24, 1% parece muito bom”, afirmou.

– Falta d’água –

A queda no tráfego deveu-se a medidas implementadas pela Autoridade do Canal do Panamá no fim de 2023 para enfrentar a escassez de água. Diferentemente do Canal de Suez, o do Panamá opera com água doce retirada de dois lagos artificiais, cujos níveis sofreram uma diminuição considerável devido à baixa pluviosidade.

A falta de chuvas levou a Autoridade do Canal a reduzir a passagem diária de embarcações de 38 para 22, e a situação começou a se normalizar com a chegada da temporada de chuvas, em maio.

O aumento da receita se deveu a novos pedágios e aos leilões para a obtenção de um turno preferencial de passagem pela via de 80 km, que liga o Pacífico ao Caribe. Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul e Chile são os principais usuários dessa rota, por onde circula 5% do comércio marítimo mundial.

