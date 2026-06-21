Candidato da extrema direita é eleito presidente na Colômbia

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O candidato da extrema direita Abelardo de la Espriella, apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi eleito neste domingo presidente da Colômbia, ao derrotar por uma pequena margem o candidato da esquerda, segundo a apuração preliminar do segundo turno realizada pela autoridade eleitoral.

Em uma das votações mais acirradas da História, o advogado De la Espriella, que não tem experiência na política, venceu por 49,6% dos votos o senador Iván Cepeda (48,6%), aliado de Gustavo Petro, primeiro presidente de esquerda da Colômbia, segundo 99,5% da apuração preliminar realizada pelo órgão que organiza as eleições.

De nacionalidades colombiana e americana, De la Espriella tomará posse em 7 de agosto, com um programa de governo que representa uma guinada radical à direita, com um corte do tamanho do Estado e a construção de megaprisões para enfrentar a pior onda de violência em uma década no país.

lv/das/vel/lb