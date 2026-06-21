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Candidato da extrema direita lidera segundo turno na Colômbia

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O candidato da extrema direita Abelardo de la Espriella liderava neste domingo o segundo turno das eleições presidenciais na Colômbia, contra o senador de esquerda Iván Cepeda, com mais da metade das mesas informadas na contagem preliminar.

O advogado, 47, tinha 50,5% dos votos, enquanto o aliado do presidente Gustavo Petro estava com 47,8%, segundo o site do órgão que organiza a eleição, cuja apuração chegava a 65%.

De la Espriella ameaça a esquerda, que enfrenta uma crise de violência relacionada ao narcotráfico e uma grande polarização.

das/lv/vel/lb

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