Candidato da extrema direita lidera segundo turno na Colômbia

afp_tickers

Compartilhar

1 minuto

O candidato da extrema direita Abelardo de la Espriella liderava neste domingo o segundo turno das eleições presidenciais na Colômbia, contra o senador de esquerda Iván Cepeda, com mais da metade das mesas informadas na contagem preliminar.

O advogado, 47, tinha 50,5% dos votos, enquanto o aliado do presidente Gustavo Petro estava com 47,8%, segundo o site do órgão que organiza a eleição, cuja apuração chegava a 65%.

De la Espriella ameaça a esquerda, que enfrenta uma crise de violência relacionada ao narcotráfico e uma grande polarização.

das/lv/vel/lb