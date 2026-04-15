Candidato de esquerda assume o 2º lugar na apuração das eleições presidenciais do Peru

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O candidato da esquerda radical Roberto Sánchez assumiu, nesta quarta-feira (15), o segundo lugar na apuração parcial de votos das eleições presidenciais no Peru, o que o deixa como possível adversário da candidata de direita Keiko Fujimori no segundo turno.

Com mais de 89% das urnas apuradas, Sánchez superou, por uma margem muito estreita, o ultraconservador Rafael López Aliaga, em uma contagem de votos que segue indefinida.

Sánchez, psicólogo de 57 anos e herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo (2021-2022), registrou seu maior avanço na terça-feira na apuração realizada pelo Escritório Nacional de Processos Eleitorais (Onpe).

Os votos de fora de Lima, a capital do país, demoram mais para serem processados. O eleitorado mais fiel do candidato está no sul andino e nas zonas rurais.

“Vamos com tranquilidade, com serenidade, estamos confiantes no respaldo do nosso povo (…) porque as atas não mentem”, declarou Sánchez em entrevista à AFP na terça-feira. “Estas eleições têm que ser respeitadas”, acrescentou.

Projeções publicadas na segunda-feira pela empresa de consultoria Ipsos já o apontavam com mais chances de chegar ao segundo turno.

As eleições presidenciais foram afetadas no domingo por problemas na distribuição de cédulas de votação e urnas, o que provocou atrasos na abertura de dezenas de centros de votação em Lima.

Quase 50.000 pessoas não conseguiram votar no domingo, o que provocou uma ampliação do horário até segunda-feira.

O ultraconservador López Aliaga, ex-prefeito de Lima e admirador de Donald Trump, criticou o pleito e pediu às autoridades que declarem a nulidade da eleição após denunciar uma suposta fraude.

“Eu dou 24 horas para que declarem a nulidade absoluta desta fraude eleitoral”, disse López Aliaga diante de centenas de apoiadores que se reuniram na terça-feira diante do principal tribunal eleitoral de Lima.

Uma missão de observadores da União Europeia informou que não encontrou elementos que sustentem uma “narrativa de fraude”.

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