Candidato de Trump a procurador-geral anuncia acordo com senadores após impasse

afp_tickers

Compartilhar

2 minutos

O procurador-geral interino dos Estados Unidos anunciou no domingo (2) que chegou a um acordo com os congressistas para eliminar oficialmente um fundo de compensação de 1,8 bilhão de dólares (9,14 bilhões de reais) que havia provocado uma disputa sobre sua confirmação no Senado.

O anúncio de Todd Blanche aconteceu depois que a Comissão Judiciária do Senado adiou a votação sobre sua indicação devido à disputa persistente com os senadores republicanos John Cornyn, do Texas, e Thom Tillis, da Carolina do Norte.

Cornyn e Tillis haviam declarado que não apoiariam Blanche até que o governo de Donald Trump retirasse a proposta de um controverso fundo de 1,8 bilhão de dólares “contra o uso do sistema judicial como arma política”, destinado a atribuir compensações a pessoas que afirmam ter sido vítimas de processos penais com motivação política.

“Minha equipe e eu nos reunimos com membros da comissão e senadores nas últimas semanas e abordamos as preocupações ou dúvidas pendentes”, escreveu Blanche no X.

“Mantivemos discussões em clima de boa-fé e, como resultado, emitimos a seguinte ordem e atualização a respeito do acordo com o IRS (Receita Federal) de maio”, acrescentou.

Uma ordem assinada anexada à publicação de Blanche dizia: “A Ordem do Procurador-Geral de 18 de maio de 2026, que estabelecia o Fundo de Combate à Instrumentalização das Instituições… é revogada e não terá qualquer força ou efeito”.

“Esta Ordem estabelece, além de qualquer dúvida, que não existe nenhum fundo”, conclui.

A Comissão Judiciária do Senado pretende votar a indicação de Blanche na terça-feira.

mjw/abs/mmy/mas/fp