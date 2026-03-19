Candidato de Trump para Departamento de Segurança Interna aprovado pela comissão do Senado

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Uma comissão do Senado dos Estados Unidos aprovou por uma pequena margem, nesta quinta-feira (19), a indicação do presidente Donald Trump para chefiar o Departamento de Segurança Interna, o senador de Oklahoma, Markwayne Mullin.

A Comissão de Segurança Interna e Assuntos Governamentais votou por 8 a 7 a favor da indicação de Mullin para liderar a poderosa agência responsável por implementar a política de Trump contra a imigração irregular.

Os líderes republicanos consideram uma votação no plenário do Senado na próxima semana, onde o processo deve ser mais simples do que na comissão.

O presidente republicano da comissão, Rand Paul, se opôs à indicação, citando o que descreveu como “problemas de raiva” de Mullin e declarações inflamatórias anteriores.

Paul tem um histórico de desentendimentos pessoais com Mullin, que certa vez o chamou de “cobra”.

O democrata centrista John Fetterman votou a favor de Mullin.

A maioria dos democratas criticou Mullin por seu histórico e pelas políticas de imigração do governo, e expressou ceticismo quanto às suas promessas de seguir um caminho menos controverso do que o da secretária Kristi Noem, que foi demitida após agentes federais terem matado a tiros dois manifestantes americanos durante operações contra imigrantes em Minnesota.

Mullin buscou tranquilizar os legisladores prometendo uma abordagem discreta na gestão do departamento e afirmou que seu objetivo era evitar manchetes.

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