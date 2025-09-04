Candidato de Trump para o Fed promete manter independência

O candidato do presidente americano, Donald Trump, para o cargo de governador no Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Stephen Miran, afirmou, nesta quinta-feira (4), em uma audiência de confirmação perante os senadores que exerceria suas funções com total independência.

Se Miran for designado para ocupar um cargo no Fed, ele poderá participar da próxima reunião nos dias 16 e 17 de setembro para fixar as taxas de juros que Trump insiste em pedir para serem reduzidas.

À frente do conselho de assessores econômicos da Casa Branca, Miran tem sido até agora um fervoroso defensor da agenda econômica de Trump, que inclui tarifas elevadas aos seus parceiros comerciais e constantes pressões sobre o Fed, exigindo que reduza as taxas de juros para favorecer os empréstimos e promover a atividade.

“A independência da política monetária é um elemento-chave para alcançar isso”, disse.

Miran pode ocupar a vaga deixada por Adriana Kugler, nomeada durante a presidência do democrata Joe Biden e que renunciou recentemente.

O mandato que Miran assumirá se estenderá até o final de janeiro de 2026.

A decisão de Trump de nomear seu assessor econômico colocou a oposição democrata em alerta, temendo que ele ceda às pressões da Casa Branca.

Após enfrentar nesta quinta-feira um interrogatório por parte de uma comissão do Senado encarregada de confirmar sua nomeação como governador, Miran garantiu em repetidas ocasiões que permaneceria à margem das interferências políticas.

“Se eu for confirmado no Federal Reserve, agirei de forma independente, com base na minha própria análise da economia e nos dados econômicos”, afirmou, qualificando a independência da instituição de “essencial”.

“É importante que o Fed permaneça à parte dos ciclos políticos”, acrescentou.

Miran surpreendeu os legisladores democratas ao explicar que não tinha intenção de renunciar ao seu cargo de presidente do CEA, mas sim de tirar uma licença sem remuneração, já que o mandato no Fed é de curta duração.

“Você é um fantoche de Donald Trump?”, perguntou o senador republicano pela Luisiana, John Kennedy. E Miran respondeu: “De forma alguma, sou muito independente de espírito”.

Nesses dias, Trump também tenta revogar o mandato da governadora Lisa Cook, também designada durante a presidência de Biden.

Cook, a primeira mulher negra a integrar o Fed, recorreu à Justiça para permanecer em seu cargo.

Desde que assumiu o poder em janeiro, Trump tem criticado repetidamente o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, por não ter reduzido as taxas de juros antes, chamando-o de “idiota”.

Desde sua última redução em dezembro, o Fed manteve as taxas de juros em uma faixa entre 4,25% e 4,50%.

No entanto, Powell abriu a possibilidade de uma redução de taxas na próxima reunião de política monetária do banco neste mês.

