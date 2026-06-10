Candidato republicano apoiado por Trump disputará o governo da Califórnia

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Steve Hilton, candidato republicano ao governo da Califórnia apoiado pelo presidente Donald Trump, enfrentará o democrata Xavier Becerra nas eleições de novembro, informou a imprensa americana.

As emissoras CNN e NBC News divulgaram projeções que mostram que Hilton, um ex-estrategista político britânico e comentarista da Fox News, obteve votos suficientes para manter a vantagem sobre o democrata Tom Steyer, que está em terceiro lugar nas primárias.

Em um processo de primárias com dezenas de candidatos, Becerra liderou a votação com 27,9%, seguido por Hilton, com 25%, embora a contagem ainda prossiga, segundo a Secretaria de Estado da Califórnia.

A votação chamada de “primária da selva”, um processo de todos contra todos sem considerar o partido, define os dois candidatos que disputarão a eleição de novembro para suceder o governador Gavin Newsom ao final de seu segundo mandato.

A Califórnia, reduto do Partido Democrata, não tem um governador republicano desde que o ex-ator Arnold Schwarzenegger deixou o cargo há 15 anos.

Trump acusou os democratas de manipulação na votação da Califórnia, mas Hilton disse que sua equipe não detectou qualquer fraude eleitoral.

Becerra atuou como procurador-geral da Califórnia antes de ser designado como secretário de Saúde e Serviços Humanos pelo ex-presidente Joe Biden.

Becerra almeja ser o primeiro latino eleito para o governo da Califórnia.

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