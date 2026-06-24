Candidatos do prefeito de Nova York vencem primárias democratas

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Três candidatos apoiados pelo prefeito de Nova York venceram as primárias democratas para a Câmara de Representantes, o que põe em destaque o auge da esquerda na política americana, à medida que aumenta a desilusão com a cúpula do Partido Democrata.

Zohran Mamdani, de 34 anos, se tornou um símbolo desde que chegou à Prefeitura, em janeiro passado, impulsionado por uma onda de apoio a suas políticas socialistas, embora sua influência fora da cidade de Nova York, um dos grandes redutos democratas do país, esteja em aberto.

Sua ascensão põe em destaque o debate dentro do Partido Democrata sobre se seu futuro será de centro ou de esquerda, um ponto de fricção importante com vistas às eleições de meio de mandato, que renovará o Congresso em novembro.

“Trata-se de uma batalha entre o poder estabelecido e esta insurgência”, declarou à CNN Van Jones, analista político e ex-funcionário do governo Obama.

“E o teto está desabando sobre o poder do Partido Democrata”, afirmou. “Este não é mais só um movimento: é um movimento e um maquinário ao mesmo tempo”, acrescentou.

Mamdani declarou, nesta quarta-feira (24), que é “essencial” ir além da simples oposição à “crueldade” do presidente Donald Trump.

Brad Lander, auditor da anterior gestão municipal, derrotou nas eleições da terça-feira no 10º distrito de Nova York Daniel Goldman, titular de dois mandatos, após uma campanha centrada na guerra no Oriente Médio.

Lander pediu o fim da ajuda militar americana a Israel, enquanto Goldman contou com o apoio de grupos pró-israelenses.

Adriano Espaillat perdeu em sua tentativa de reeleição no 13º distrito frente a Darializa Avila Chevalier, membro da organização socialista DSA, de Mamdani.

Avila Chevalier, que em certo momento ajudou a organizar protestos pró-palestinos na Universidade de Columbia, nunca ocupou um cargo público.

No 7º distrito, Claire Valdez, outra candidata apoiada por Mamdani, venceu Antonio Reynoso para ocupar a vaga de Nydia Velázquez, que deixará o cargo.

No 12º distrito, onde Mamdani não tinha declarado apoio a nenhum candidato, o neto de John F. Kennedy, Jack Schlossberg, fracassou em sua tentativa de conquistar um assento na Câmara.

Schlossberg, de 32 anos, é considerado um progressista na ala à esquerda do Partido Democrata e tem pedido energicamente por mudanças na formação. Ele foi derrotado por Micah Lasher, um legislador estadual apoiado pelo representante em fim de mandato, Jerry Nadler.

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