Cannes concede Palma de Ouro honorária a John Travolta

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O Festival de Cannes entregou, nesta sexta-feira (15), uma Palma de Ouro honorária ao astro americano John Travolta, um reconhecimento que não havia sido anunciado e aconteceu antes da estreia de seu primeiro filme como diretor.

“Meus filmes favoritos na vida sempre foram os ganhadores da Palma de Ouro. Não consigo acreditar, isto é mais que um Oscar”, disse o intérprete de “Grease: Nos Tempos da Brilhantina” e “Pulp Fiction: Tempo de Violência” ao receber o prêmio.

O ator de 72 anos apresentou “Propeller One-Way Night Coach”, filme que será lançado este ano sobre um menino de 8 anos que embarca em um avião pela primeira vez para acompanhar sua mãe, uma atriz, rumo a Hollywood, em uma adaptação de um livro publicado pelo próprio intérprete há 30 anos.

No trajeto, o menino conhecerá viajantes surpreendentes e viverá uma série de aventuras sob o olhar das comissárias de bordo, uma delas interpretada por Ella Bleu Travolta, filha do ator.

“Este é o projeto da minha vida. E todas as pessoas que apareceram no filme estão sentadas na plateia, aqui mesmo: minha família. E é por isso que este filme existe e, na verdade, é por isso que eu existo como artista: por essas pessoas que estão aqui”, declarou Travolta sobre sua estreia na direção.

O intérprete também explicou ter ficado muito surpreso com a apresentação de seu primeiro filme em Cannes, o festival de cinema mais prestigioso do mundo.

Travolta lembrou que, quando o diretor-geral da mostra, Thierry Frémaux, disse, em novembro, que “seria o primeiro filme aceito com tanta antecedência”, ele “começou a chorar como uma criança”.

“Eu não tinha nenhuma esperança de que aceitassem meu filme”, acrescentou.

O astro de Hollywood, que cresceu perto do aeroporto de LaGuardia, em Nova York, é um piloto profissional experiente e obteve sua primeira licença aos 22 anos, segundo um comunicado do festival.

Na década de 1990, Travolta publicou “Propeller One-Way Night Coach”, uma história escrita para seu filho mais velho, Jett, que sofria crises epilépticas desde a infância e morreu em 2009.

O ator participou várias vezes do Festival de Cannes, incluindo três vezes com filmes na competição: “Pulp Fiction: Tempo de Violência” (Palma de Ouro em 1994), “Loucos de Amor” (1997) e “Segredos do Poder” (1998).

Travolta se tornou conhecido no fim dos anos 1970 ao dar vida a Tony Manero em “Os Embalos de Sábado à Noite” (1977), que o projetou internacionalmente. No ano seguinte, o musical “Grease: Nos Tempos da Brilhantina” (1978) o consolidou entre os atores mais famosos de sua geração.

“O Nome do Jogo” (1995) lhe rendeu um Globo de Ouro, e em “A Outra Face” (1997), dividiu a cena com outra superestrela da época, Nicolas Cage.

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