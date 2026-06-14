Cantor americano e youtuber argentino entre mortos em colisão de helicópteros no Rio

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O cantor americano de pop alternativo Oliver Tree e o youtuber argentino Gaspar Prim viajavam em um dos dois helicópteros que colidiram neste domingo (14) em pleno voo no Rio de Janeiro, deixando pelo menos seis mortos, informou à AFP uma fonte policial.

Os nomes de Tree e Prim constam nos manifestos de voo compartilhados por essa fonte, que assinalou que as vítimas ainda não podiam ser identificadas formalmente, já que sofreram graves queimaduras no impacto.

Entre os passageiros do mesmo helicóptero em que estavam Tree e Prim havia também o produtor musical brasileiro Lucas Brito Chaves e o cineasta argentino Lucas Vignale.

Os helicópteros colidiram na manhã deste domingo no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, antes de caírem no estacionamento de uma concessionária de carros elétricos. O incêndio provocado atingiu pelo menos 20 veículos, informaram os bombeiros.

Um dos helicópteros transportava cinco pessoas e o outro apenas o piloto. Não houve sobreviventes.

Tree, de 32 anos e célebre por seu corte de cabelo em formato de tigela e sua personalidade excêntrica, é autor de sucessos como Life Goes On, Miss You e Alien Boy. Com mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify, suas músicas mais populares foram reproduzidas mais de 700 milhões de vezes.

Nos últimos dias, a conta de Instagram de Tree mostrou vídeos dele no Brasil, onde se apresentou em São Paulo no dia 6 de junho como parte de sua turnê por mais de 30 países. Seu próximo show estava previsto para ocorrer em Lisboa em 1º de julho.

Prim, conhecido na internet como “Gaspi”, tinha 23 anos. Com 2,84 milhões de seguidores no YouTube, destacava-se por seu conteúdo repleto de humor e entrevistas de rua.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, declarou mais cedo que havia “cidadãos estrangeiros a bordo de uma das aeronaves”, sem dar mais detalhes.

— “Uma explosão muito forte” —

“Eu estava no trabalho e eu escutei uma explosão muito forte. A loja chegou a tremer”, contou à AFP Thamires Santos, de 27 anos, funcionária de um restaurante Burger King.

“Tinha um helicóptero vindo de um lado e outro vindo do outro. Eles se encontraram, bateram e voaram peças do helicóptero para cada lado”, relatou.

O porta-voz dos bombeiros, tenente-coronel Fabio Contreiras, declarou à CNN Brasil, no local do acidente, que ainda não estava claro como o ocorrido se desenvolveu exatamente.

“Tem peças dessas aeronaves que estão a centenas de metros daqui também, então a gente ainda tem informação muito, muito precoce. (…) A gente vai precisar realmente pegar as gravações, os vídeos do que realmente aconteceu”, afirmou.

Contreiras disse que as equipes de resgate encontraram um helicóptero em chamas entre os carros elétricos, com cinco vítimas em seu interior. O segundo helicóptero, encontrado a cerca de 100 metros de distância, transportava apenas o piloto.

— Mais água necessária —

Imagens divulgadas por veículos de comunicação locais mostravam uma densa coluna de fumaça negra elevando-se da concessionária, onde vários carros estavam em chamas.

Contreiras assinalou que o fato de as aeronaves terem caído na área de estacionamento evitou um número de mortos ainda maior.

“Com as residências em volta, o acidente deveria ter sido muito mais trágico”, disse.

O porta-voz dos bombeiros destacou as dificuldades de combater um incêndio que envolve veículos elétricos, que contêm baterias de íons de lítio.

“Essa bateria, quando se incendeia, libera gases muito tóxicos e aumenta a temperatura e a violência do incêndio. Então, para a gente apagar um incêndio no veículo, eu tenho que usar três, quatro vezes a quantidade de água que eu usaria para apagar um incêndio tradicional no carro normal”, explicou.

Acidentes com aeronaves de pequeno porte são frequentes no Brasil.

No mês passado, um avião de pequeno porte caiu contra um edifício em Belo Horizonte causando a morte do piloto e do copiloto.

No Brasil, houve 84 acidentes aéreos em 2026 até o momento, com saldo de 25 mortos, segundo estatísticas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

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