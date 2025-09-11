The Swiss voice in the world since 1935

Cantor britânico Ed Sheeran lança seu oitavo álbum

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O cantor britânico Ed Sheeran, que em dezembro inicia uma turnê mundial na Europa, lança, nesta sexta-feira (12), um novo álbum, “Play”, o oitavo do artista de 34 anos, que desfruta de grande sucesso em todo o mundo.

Este oitavo álbum, com uma capa rosa, chega após “Autumn Variations”, que foi lançado no mercado em 2023.

Com músicas que tomam elementos de folk, hip hop, pop, dance, soul e rock, Sheeran é o sexto artista mais ouvido no Spotify.

Seu tema “Shape of You”, lançado em 2017, está entre os mais reproduzidos no mundo, segundo esta plataforma.

O artista, que cresceu perto de Ipswich, no leste da Inglaterra, anunciou, esta semana, que está se preparando para viver temporariamente nos Estados Unidos.

“Me sinto como a única pessoa a mudar para os Estados Unidos”, brincou em uma entrevista para o podcast The 2 Johnnies.

“Vou sair em turnê lá por um tempo. Tenho uma família, não posso ficar indo e voltando”, explicou o cantor, que acrescentou no Instagram que não quer ficar viajando entre Londres e San Diego.

O artista negou que sua decisão estivesse motivada por razões fiscais. “Continuarei pagando meus impostos no Reino Unido, porque é lá que eu moro”, escreveu.

Sua mudança temporária aos Estados Unidos impedirá que ele compareça aos jogos do Ipswich Town, equipe da segunda divisão inglesa de futebol, da qual é torcedor.

Ed Sheeran, que adquiriu uma participação minoritária de 1,4% no clube, se tornando acionista, em agosto de 2024, costuma frequentar o Portmand Road, estádio da equipe inglesa.

ctx-psr/mb/rm/jc

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
17 Curtidas
16 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
67 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
20 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR