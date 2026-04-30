Cantor D4vd esquartejou adolescente com uma serra, afirma promotoria de Los Angeles

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O cantor D4vd teria esfaqueado uma adolescente com quem manteve relações sexuais para silenciá-la e, em seguida, a teria esquartejado com uma serra, afirmou a Promotoria de Los Angeles em um documento que revelou novos detalhes do caso nesta quarta-feira (29).

O outrora talento emergente de 21 anos, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke, é acusado de assassinar Celeste Rivas Hernández, de 14 anos, para ocultar a relação inadequada que poderia afetar sua carreira.

Os restos mutilados da jovem foram encontrados em estado de decomposição no porta-malas de seu Tesla em setembro de 2025, em um estacionamento em Hollywood.

As autoridades acreditam que Burke matou Rivas em 23 de abril, dois dias antes de lançar seu primeiro álbum de estúdio.

“Sabendo que precisava silenciar a vítima antes que ela arruinasse sua carreira musical, conforme havia ameaçado, assim que ela chegou à casa dele, o réu a esfaqueou várias vezes de forma letal e permaneceu ali enquanto ela sangrava até a morte”, aponta o relatório da promotoria.

Burke declarou-se “inocente” das acusações, e seus advogados sustentam que ele não causou a morte de Rivas.

Detido sem direito a fiança, o músico americano pode receber a pena de morte caso seja considerado responsável pelo assassinato. O intérprete de “Romantic Homicide” deve voltar aos tribunais em maio.

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