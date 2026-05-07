Cantora britânica Bonnie Tyler é hospitalizada em Portugal

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A cantora britânica Bonnie Tyler, estrela dos anos 1980, foi internada de urgência em um hospital em Portugal, onde passou por uma operação intestinal, informou seu entorno.

“Lamentamos profundamente anunciar que Bonnie foi internada em um hospital em Faro, em Portugal, onde possui uma residência, para se submeter a uma operação intestinal de urgência”, indica uma mensagem divulgada na quarta-feira no site oficial da cantora, de 74 anos.

O comunicado acrescenta que “a intervenção correu bem” e que a intérprete de “Total Eclipse of the Heart” se encontra “neste momento em recuperação”, sem fornecer mais detalhes sobre o seu estado de saúde.

O verdadeiro nome da cantora é Gaynor Hopkins e ela nasceu no País de Gales. A artista alcançou a fama no final dos anos 70 com o sucesso “It’s a Heartache”, antes de se tornar uma das grandes figuras dos anos 80 graças a temas como “Total Eclipse of the Heart” (1983) e “Holding Out for a Hero” (1984).

Conhecida pela voz rouca e sua cabeleira loira, Bonnie Tyler representou o seu país no Festival Eurovision em 2013 com a música “Believe in Me”. Terminou em décimo nono lugar.

O rei Charles III distinguiu Bonnie Tyler em 2023 como membro da Ordem do Império Britânico (MBE, na sigla em inglês), em reconhecimento da sua carreira e da sua contribuição para a música.

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