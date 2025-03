Capitão de cargueiro envolvido em colisão no Mar do Norte é russo

afp_tickers

4 minutos

O capitão do cargueiro preso após colidir com um petroleiro no Mar do Norte é russo, informou nesta quarta-feira (12) a empresa proprietária do navio, enquanto as causas do acidente ainda são desconhecidas.

Nesta quarta-feira, não havia chamas visíveis no petroleiro Stena Immaculate, enquanto o incêndio no cargueiro Solong “diminuiu consideravelmente”, segundo a Guarda Costeira britânica.

“Confirmamos que o capitão é de nacionalidade russa. O restante da tripulação é composto por cidadãos russos e filipinos”, afirmou a empresa alemã Ernst Russ, em um comunicado.

O homem de 59 anos permanece detido, suspeito de homicídio culposo por negligência grave, depois que as autoridades britânicas passaram a investigar a possível morte de um tripulante do cargueiro, desaparecido no incidente.

A colisão de segunda-feira, na qual o cargueiro com bandeira portuguesa colidiu com o petroleiro Stena Immaculate, fretado pelo Exército dos Estados Unidos e que transportava combustível para aviões, gerou temores de um desastre ecológico.

“Um desastre ambiental parece ter sido evitado por pouco”, afirmou o Greenpeace nesta quarta-feira a respeito da colisão na qual um tanque de querosene se rompeu no petroleiro.

Por sua vez, Virginia McVea, diretora-geral da Agência de Assuntos Marítimos e da Guarda Costeira do Reino Unido, confirmou que “até agora não houve relatos de contaminação”.

A operadora do Stena Immaculate, a empresa britânica Crowley, disse nesta quarta que o petroleiro estava “estável” e que as operações para a sua recuperação começariam “assim que a segurança e o tempo permitirem”.

Até lá, não será possível determinar quanto combustível foi derramado, detalhou.

– ‘Incidente pouco comum’ –

Abdul Khalique, chefe do Centro Marítimo da Universidade John Moores de Liverpool, disse à AFP que a colisão entre um barco ancorado e outro em rota é um “incidente incomum”.

“Ainda não se sabe por que o Solong não conseguiu tomar medidas para evitar a colisão. As razões completas desse incidente só serão conhecidas depois da investigação”, disse Khalique.

O choque aconteceu na segunda-feira, quando o petroleiro se encontrava ancorado a 20 quilômetros do porto de Hull, no nordeste da Inglaterra, e provocou um incêndio nas duas embarcações.

Após o incidente, 36 tripulantes das duas embarcações foram resgatados ilesos, 23 do petroleiro e 13 do cargueiro, porém um marinheiro do Solong está desaparecido.

“Nossa hipótese é que, infelizmente, o marinheiro tenha falecido”, disse na terça-feira o secretário de Estado para Transportes Marítimos, Mike Kane, no Parlamento, em referência ao tripulante desaparecido do Solong.

– Controle do cargueiro na Irlanda –

Segundo o jornal britânico Daily Telegraph, o cargueiro Solong, causador do acidente ao se chocar com o petroleiro, não passou por alguns controles de segurança de rotina na Irlanda no ano passado.

Aquela revisão, quando o barco esteve na Irlanda em julho de 2024, havia mostrado que a bússola de emergência do cargueiro estava com defeito, segundo o jornal, que cita como fonte as autoridades desse país.

Outros problemas denunciados pelas autoridades irlandesas foram os alarmes “inadequados”, os botes salva-vidas “em mau estado de manutenção” e as portas corta-fogo “fora de conformidade”.

No entanto, o cargueiro conseguiu continuar sua viagem depois dessa vistoria.

A empresa alemã Ernst Russ informou à AFP que “todas as falhas detectadas durante as inspeções de rotina do Solong em 2024 foram corrigidas rapidamente”.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, prestou homenagem aos serviços de resgate nesta quarta-feira no Parlamento, elogiando a “coragem e dedicação” dessas equipes.

psr/avl/zm/mb/dbh/cjc/fp/dd/am/rpr