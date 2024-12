Carga de ácido complica buscas por desaparecidos após queda de ponte entre MA e TO

A queda de uma carga de 76 toneladas de ácido sulfúrico no rio Tocantins complicava, nesta terça-feira (24), as buscas por 13 pessoas desaparecidas após o desabamento de uma ponte entre o Maranhão e o Tocantins, que deixou pelo menos quatro mortos.

No momento do desabamento, no último domingo, oito veículos passavam pela ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, a principal ligação entre os dois estados.

Entre eles havia três caminhões, “que transportavam 22 mil litros de defensivos agrícolas e 76 toneladas de ácido sulfúrico, produto químico corrosivo”, e que caíram no rio Tocantins, informou a Agência Nacional de Águas.

As autoridades testavam amostras de água para avaliar o nível de contaminação do rio. Ainda não se sabe se o ácido vazou dos caminhões submersos.

Enquanto isso, o abastecimento de água foi suspenso em localidades vizinhas.

“Agora são quatro vítimas em óbito com corpos já recuperados”, informou, na tarde desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros Militar de Tocantins.

O motorista do caminhão que transportava o ácido foi identificado entre os mortos, assim como uma menina de 11 anos.

Uma pessoa foi resgatada com vida no domingo.

A busca pelas 13 pessoas que ainda estão desaparecidas é realizada atualmente com barcos na superfície do rio, sem mergulhadores até que seja determinado se há risco por causa do ácido.

As causas do colapso da ponte, que tem mais de meio quilômetro de extensão, ainda estão sendo investigadas.

Um dia antes do colapso, um morador local publicou um vídeo na Internet denunciando o “perigo” do estado da ponte, onde havia rachaduras visíveis.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu “toda ajuda do governo federal” para “o resgate das vítimas e apuração do ocorrido”, em uma mensagem divulgada no X.

Além do desabamento da ponte, o Brasil sofreu dois outros acidentes graves com vítimas fatais no último fim de semana.

Quarenta e uma pessoas morreram no início da manhã de sábado em um acidente com um ônibus na altura de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, que teria ocorrido depois que a carga de um caminhão se desprendeu da carroceria e atingiu o coletivo.

Além disso, dez pessoas de uma mesma família morreram no domingo quando o avião de pequeno porte em que viajavam caiu sobre uma área comercial na cidade turística de Gramado, no Rio Grande do Sul.

