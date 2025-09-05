The Swiss voice in the world since 1935

Carlo Acutis, ‘influencer de Deus’, será o primeiro santo ‘millennial’

O papa Leão XIV canonizará no domingo (7) o primeiro santo “millennial”, o italiano Carlo Acutis, o “influencer de Deus”, que dedicou grande parte de sua curta vida a divulgar a fé católica na internet.

Durante a celebração, que começará às 10h00 (5h00 de Brasília) na Praça de São Pedro, o líder da Igreja Católica também canonizará outro jovem italiano falecido, o estudante Pier Giorgio Frassati (1901-1925), um apaixonado pelo alpinismo, conhecido por seu compromisso social e espiritual. 

A canonização de Acutis, que faleceu aos 15 anos, vítima de leucemia, em 2006, deveria ter acontecido em 27 de abril, mas precisou ser adiada devido à morte do papa Francisco. 

Acutis fazia evangelização pela internet e criou uma exposição digital sobre os milagres eucarísticos, o que o levou a ficar conhecido como “padroeiro da internet”, “influencer de Deus” ou “ciberapóstolo”.

Acutis, nascido em Londres em 1991 em uma família italiana rica e pouco praticante do catolicismo, cresceu em Milão e demonstrou desde cedo seu fervor religioso.

Ele foi beatificado em 2020 e o Vaticano atribui dois milagres a Acutis que o qualificam para ser canonizado: a cura de uma criança brasileira com uma rara malformação do pâncreas e a cura de uma estudante costa-riquenha gravemente ferida em um acidente. 

Nos dois casos, as famílias invocaram a intercessão do adolescente.

Em Assis, onde o túmulo de Carlo Acutis atrai todos os anos centenas de milhares de peregrinos e curiosos, a diocese instalou telões para acompanhar a cerimônia e fretou um trem especial que transportará mais de 800 pessoas a Roma.

– “Verso l’alto” –

A canonização, que segue à beatificação, é o resultado de um processo longo e meticuloso e só pode ser aprovada pelo papa. 

O ato exige três condições: ter falecido há pelo menos cinco anos, ter levado uma vida cristã exemplar e ter realizado pelo menos dois milagres, um deles após a beatificação.

A decisão é objeto de um “processo”, uma investigação conduzida no Vaticano pelo Dicastério para as Causas dos Santos, na qual especialistas como médicos e teólogos avaliam se ocorreram milagres, que geralmente são curas sem uma explicação científica.

O processo de canonização do jovem Carlo Acutis foi extremamente rápido, algo incomum.

O caso de Pier Giorgio Frassati, que também será canonizado no domingo, foi mais demorado: ele morreu há 100 anos. Nasceu em Turim, em uma família burguesa, e rompeu com a trajetória de seu pai, senador e fundador do jornal La Stampa, para se dedicar aos pobres e doentes de sua cidade. 

O estudante de Engenharia, esportista, apaixonado por montanhas e membro da Ação Católica, resumia seu ideal no lema “Verso l’alto”, sempre rumo ao alto.

Falecido aos 24 anos devido à poliomielite, se tornou um modelo de caridade para a Igreja Católica.

Mais de 30 anos após sua beatificação por João Paulo II em 1990, o Vaticano reconheceu um segundo milagre no final de 2024: a inexplicável cura de um jovem americano em coma.

A cerimônia de canonização, a primeira comandada pelo papa Leão XIV desde sua eleição em maio, ocorre em pleno Jubileu, o “Ano Santo” da Igreja Católica, para o qual Roma já recebeu mais de 24 milhões de pessoas, segundo o Vaticano.

