Carney lidera homenagem às vítimas do massacre que enluta Canadá

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, viajou nesta sexta-feira (13) a Tumbler Ridge para prestar homenagem às vítimas do massacre nessa remota localidade mineradora nas Montanhas Rochosas, que deixou oito mortos, a maioria crianças, e traumatizou todo o país.

Acompanhado pelos líderes de todos os partidos de oposição, Carney deslocou-se até essa pequena cidade na província da Colúmbia Britânica, em um gesto de solidariedade nacional após um dos episódios de violência mais mortíferos da história do Canadá.

No início da tarde, o primeiro-ministro depositou um buquê de flores em um altar improvisado perto da escola onde, na terça-feira, cinco crianças de 12 e 13 anos e uma educadora de 39 anos foram assassinadas.

Jesse Van Rootselaar, uma jovem transgênero de 18 anos originária da localidade, também matou sua mãe e seu meio-irmão em casa antes de se dirigir à sua antiga escola. Em seguida, tirou a própria vida.

Três dias depois, a polícia ainda se pergunta sobre a motivação do ataque, que também deixou 25 feridos e provocou comoção no Canadá, país vizinho dos Estados Unidos, mas pouco acostumado a massacres desse tipo.

A polícia afirmou nesta sexta-feira que a autora do ataque não buscava atingir ninguém em particular.

“Ela estava, por assim dizer, caçando. Estava preparada e enfrentava qualquer pessoa que cruzasse seu caminho”, explicou nesta sexta-feira o subcomissário da Real Polícia Montada do Canadá (RPMC) para a província da Colúmbia Britânica, Dwayne McDonald.

A RPMC divulgou uma foto da autora dos disparos, que tinha diagnóstico relacionado à sua saúde mental. Na imagem, ela aparece vestida com um moletom com capuz na cor cáqui, com o cabelo longo e o rosto sério.

O pai da autora do ataque, separado da mãe e residente em uma província vizinha, Justin Van Rootselaar, apresentou suas condolências por um “ato de violência insensato e imperdoável”, em um comunicado enviado à emissora pública CBC.

“Como pai biológico da responsável, carrego uma dor difícil de expressar em palavras”, declarou.

– “Crueldade inaudita” –

No dia seguinte ao ataque, Mark Carney denunciou no Parlamento um ato de “crueldade inaudita”. O primeiro-ministro convocou os canadenses à “reconciliação” e prometeu “tirar lições” do ocorrido.

Nesta sexta-feira à noite, Carney liderará uma vigília pelas vítimas diante da prefeitura de Tumbler Ridge, cidade de 2.400 habitantes construída na década de 1980, 1.180 quilômetros ao norte de Vancouver.

Desde quarta-feira, muitas pessoas também têm ido depositar flores, velas ou bichos de pelúcia aos pés de uma árvore próxima ao centro escolar onde ocorreu grande parte do massacre.

Os moradores parecem, pouco a pouco, retomar a normalidade. Perto do centro comunitário, várias crianças jogavam hóquei nesta sexta-feira.

Nesse mesmo centro, a mãe de uma vítima, Sarah Lampert, falou na noite de quinta-feira à imprensa sobre sua filha de 12 anos, Ticaria, que tinha “uma linda voz forte que foi silenciada”.

“Ela levava luz a tudo o que tocava, a todos que encontrava”, declarou Sarah, com lágrimas nos olhos.

Zoey Benoit, de 12 anos, é outra das vítimas.

“Ela era tão resiliente, vibrante, inteligente, atenciosa e a menina mais forte que alguém poderia conhecer”, declarou sua família em um comunicado.

O neto de 13 anos de Peter Schofield, Ezekiel, estava entre os estudantes assassinados. “Tudo parece irreal. As lágrimas não param de cair”, publicou no Facebook.

