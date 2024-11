Casa Branca confirma viagem de Biden a Manaus, mas Lula não deve comparecer

BRASÍLIA/WASHINGTON (Reuters) -A Casa Branca confirmou nesta quinta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará uma visita a Manaus no dia 17 de novembro, mas uma fonte que acompanha as tratativas disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deve participar da viagem com o líder norte-americano.

Conforme antecipou a Reuters, Biden planeja fazer a viagem depois de sair da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês), em Lima, e antes da chegada ao Rio de Janeiro para participar da cúpula do G20.

De acordo com informações da Casa Branca, Biden fará uma visita à floresta amazônica e terá encontros com líderes indígenas e comunitários da região. Essa será a primeira vez que um presidente norte-americano irá à Amazônia.

Inicialmente, Lula acompanharia Biden na viagem, mas o presidente brasileiro teve de cancelar a ida à Apec, e consequentemente ao Peru, por recomendação médica após sofrer um tombo no banheiro do Palácio da Alvorada.

O presidente brasileiro convidou Biden a conhecer a Amazônia em setembro, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, mas as negociações para uma visita presidencial vinham ocorrendo desde que Lula assumiu o governo, em 2023. No entanto, a dificuldade de conciliar as agendas terminou por impedir a viagem de ambos a Manaus, como planejado inicialmente.

O presidente brasileiro já estará no dia 17 no Rio de Janeiro, onde acontece o G20, para uma série de reuniões bilaterais já confirmadas. Lula ainda participa, no dia 16, do encerramento do encontro do G20 Social, também no Rio.

Lula e Biden conversaram por telefone nesta quinta-feira e trataram da visita de Biden ao Rio para o G20. Na conversa, ambos confirmaram uma reunião bilateral no Rio de Janeiro, às margens da Cúpula do G20.

