Casa Branca demite comitê que supervisionava planos de construção de Trump em Washington

A Casa Branca demitiu os seis membros de uma agência federal independente que supervisiona os trabalhos de construção em Washington, informou a imprensa, enquanto o presidente Donald Trump avança com planos para remodelar a capital ao seu estilo.

A Comissão de Belas Artes deveria revisar alguns projetos de Trump, incluindo um novo salão de baile na Casa Branca e um arco do triunfo, informou o jornal The Washington Post

A demissão dos integrantes do comitê, também informada pelo The New York Times e pela CNN, elimina um possível obstáculo para as ambições do presidente, que foram criticadas por historiadores da arquitetura e opositores políticos.

Trump, de 79 anos, iniciou uma série de projetos de renovação e construção desde seu retorno ao poder em janeiro.

A Comissão de Belas Artes foi criada pelo Congresso em 1910 e oferece consultoria sobre design e preservação em Washington, com ênfase em edifícios governamentais e monumentos.

Segundo o Washington Post, os funcionários da Casa Branca tradicionalmente buscavam a aprovação da agência, mas Trump ignorou as formalidades.

Na semana passada, equipes de construção demoliram parte da Casa Branca para construir um novo salão de baile. O republicano também cogita erguer um arco semelhante ao famoso Arco do Triunfo de Paris diante do Monumento a Lincoln.

A Sociedade de Historiadores da Arquitetura divulgou um comunicado em 16 de outubro no qual expressava “grande preocupação” e afirmava que os planos de Trump para a Casa Branca “deveriam seguir um processo rigoroso e deliberado de design e revisão”.

O New York Times informou que a Casa Branca pretende nomear um novo comitê alinhado com as políticas de Trump.

