Casa Branca terá reunião sobre regulação da IA na terça-feira

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A Casa Branca convocou empresas do setor da inteligência artificial (IA) para debater na terça-feira (4) um mecanismo de autorregulação anunciado no início de junho, disse um funcionário do governo à AFP.

A fonte não revelou detalhes sobre o horário do encontro, nem sobre os participantes.

Em 2 de junho, o presidente americano, Donald Trump, assinou um decreto que prevê um controle opcional por parte do governo dos modelos mais avançados de IA em nome da cibersegurança.

O texto estabelece um marco de supervisão consensual com as principais empresas americanas de IA, como Google, OpenAI e Anthropic. De forma voluntária, estas companhias poderão submeter seus modelos mais avançados a uma avaliação das autoridades antes de lançá-los ao mercado.

O texto, que foi objeto de negociações difíceis, é considerado uma guinada na gestão Trump, até então receptiva, sobretudo, aos argumentos dos opositores contra qualquer regulação.

No entanto, a chegada, meses atrás, de modelos de IA de vanguarda alimentou as preocupações sobre o possível uso destas novas ferramentas com fins criminosos.

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