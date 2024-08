Casal Obama anima Convenção Democrata

O ex-presidente Barack Obama e sua esposa, Michelle, serão os protagonistas do segundo dia da Convenção Nacional Democrata em Chicago, que formalizará a candidatura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos.

O influente casal da política americana deve inundar com seu carisma o United Center, casa do Chicago Bulls e Chicago Blackhawks, onde milhares de democratas se reúnem nesta semana para aplaudir sua largada e sonhar com uma vitória nas eleições de 5 de novembro.

“É bom estar em casa, em Chicago”, escreveu Obama no X.

“Esperando ansiosamente para participar da @DemConvention, com tanta gente inspiradora para compartilhar o que está em jogo nesta eleição e porque @KamalaHarris e @Tim_Walz devem ser nossos presidente e vice-presidente”, acrescentou.

Há grande expectativa entre os democratas. Para muitos, a efervescência de Harris lembra a emocionante corrida de Obama à Casa Branca em 2008.

Para Franklin Delano Williams, delegado da Geórgia, não há dúvida de que a presença de Obama mobilizará as bases a favor de Harris.

“Têm visto seus comícios? As multidões? Vamos vencer”.

– Protestos –

Os pesos pesados do Partido Democrata chegam às margens do Lago Michigan para dar um impulso à candidata que entrou no último minuto na dura campanha contra o republicano Donald Trump. Mas em meio a aplausos e esperanças, há vozes dissidentes no evento.

Novas manifestações foram convocadas para esta terça-feira em protesto contra a guerra em Gaza, que desde outubro já provocou mais de 40 mil mortes. Biden, em seu discurso de despedida na segunda-feira, mencionou este descontentamento.

“Esses manifestantes nas ruas têm razão (certo). Muitas pessoas inocentes foram assassinadas, de ambos os lados”, comentou. Após a retirada de Biden da campanha em 21 de julho, Harris, de 59 anos, alcançou o topo da maioria das pesquisas contra Trump.

A vice-presidente fez sua estreia na convenção na noite de segunda-feira, pouco antes do emocionante e corajoso discurso de despedida de Biden.

“Estados Unidos, dei o meu melhor”, disse o presidente, citando a canção “American Anthem” de Gene Scheer, que foi gravada por Norah Jones e à qual também fez alusão em seu discurso de posse de 2021.

“Cometi muitos erros em minha carreira, mas dei o meu melhor”, insistiu.

O presidente foi aplaudido em pé durante vários minutos por um público que lhe agradeceu em lágrimas por sua dedicação. Harris chamou ele de “incrível”.

Harris e seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, participarão na noite desta terça-feira de um evento de campanha na vizinha Milwaukee, onde o Partido Republicano oficializou a candidatura de Trump em sua convenção no mês passado.

Harris deve encerrar a convenção na quinta-feira com o discurso mais importante do encontro e de sua carreira, com o qual aceitará a indicação presidencial.

