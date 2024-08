Casal Obama chega à Convenção Democrata para apoiar Kamala Harris

afp_tickers

5 minutos

O ex-presidente Barack Obama e sua esposa, Michelle, serão os protagonistas do segundo dia da Convenção Nacional Democrata em Chicago, que formalizará a candidatura de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos.

O influente casal da política americana deve inundar com seu carisma o United Center, casa do Chicago Bulls e Chicago Blackhawks, onde milhares de democratas se reúnem nesta semana para aplaudir sua largada e sonhar com uma vitória nas eleições de 5 de novembro.

“É bom estar em casa, em Chicago”, escreveu no X Obama, que chega à Convenção Democrata duas décadas depois de seu primeiro discurso na Convenção, quando era senador por Illinois e cativou os presentes com palavras de esperança sobre um futuro de unidade.

“Esperando ansiosamente para participar da @DemConvention, com tanta gente inspiradora para compartilhar o que está em jogo nesta eleição e porque @KamalaHarris e @Tim_Walz devem ser nossos presidente e vice-presidente”, acrescentou.

Há grande expectativa entre os democratas. O primeiro presidente negro dos Estados Unidos chega para defender a candidatura de quem pode ser a primeira mulher negra e de ascendência asiática a assumir as rédeas do país.

Para muitos, a efervescência de Harris lembra a emocionante corrida de Obama à Casa Branca em 2008.

Para Franklin Delano Williams, delegado da Geórgia, não há dúvida de que a presença de Obama mobilizará as bases a favor da vice-presidente.

“Têm visto seus comícios? As multidões? Vamos vencer”.

As emoções também aumentam em Chicago com as especulações de uma participação de Beyoncé, que cedeu a Harris sua potente música “Freedom” para sua campanha.

Cantada à capela pela diva no Texas, a canção acompanha a propaganda mais recente de Harris.

– Republicanos na Convenção –

Os pesos pesados do Partido Democrata chegam às margens do Lago Michigan para dar um impulso à candidata, que entrou no último minuto na árdua campanha contra o republicano Donald Trump.

Nesta terça-feira, também é aguardado o marido de Harris, Doug Emhoff, assim como o governador de Illinois, J.B. Pritzker.

A convenção, que antecipa uma disputa muito difícil pela presidência dos Estados Unidos, também contará com a presença de republicanos que não aderiram à campanha de Trump.

“O verdadeiro conservadorismo foi substituído por um culto. Deixarei isso claro”, escreveu o ex-deputado Adam Kinzinger no X nesta terça, anunciando sua participação no evento.

Também são esperadas as ex-colaboradoras de Trump, Olivia Torre e Stephanie Grisham.

Em meio a uma agenda agitada em estados-chaves, Trump continua esboçando teorias conspiratórias e disparando insultos pessoais contra Harris.

“Não acredito que seja muito inteligente (…). Acredito que eu sou uma pessoa muito inteligente, e muita gente diz isso”, comentou o ex-mandatário em uma entrevista transmitida pela CBS nesta terça. “Não considero isso um insulto, é apenas um fato”, disse.

– Protestos –

Novas manifestações contra a guerra em Gaza, que desde outubro já provocou mais de 40 mil mortes, foram convocadas para esta terça, mas isso não parece tirar o brilho de Harris.

A advogada de 59 anos revitalizou o Partido Democrata depois que Biden sacudiu a cena política, anunciando a retirada de sua candidatura, isolado em casa, acometido pela covid-19 e cercado pelas críticas em relação à sua idade avançada.

A vice-presidente fez sua estreia na convenção na noite de segunda-feira, pouco antes do emocionante e enérgico discurso de despedida de Biden.

“Estados Unidos, te dei o meu melhor”, disse o presidente, citando a canção “American Anthem” de Gene Scheer, que foi gravada por Norah Jones e à qual também fez alusão em seu discurso de posse de 2021.

“Cometi muitos erros em minha carreira, mas dei o meu melhor”, insistiu.

O presidente foi aplaudido de pé durante vários minutos por um público que lhe agradeceu em lágrimas por sua dedicação. Momentos antes, Harris subiu ao palco para dar o pontapé inicial à convenção homenageando Biden, a quem qualificou como um presidente “incrível”.

Harris e seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, participarão na noite desta terça-feira de um evento de campanha na vizinha Milwaukee, onde o Partido Republicano oficializou a candidatura de Trump em sua convenção no mês passado.

Harris deve encerrar a convenção na quinta-feira com o discurso mais importante do encontro e de sua carreira, com o qual aceitará a indicação presidencial.

pr/nn/jc/dd/aa