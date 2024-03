Casas de família de presidente eleito do União Brasil são incendiadas em Pernambuco; polícia investiga

2 minutos

Por Fernando Cardoso

(Reuters) – Duas casas pertencentes à família do presidente nacional eleito do União Brasil, o advogado Antônio de Rueda, no litoral de Pernambuco, foram atingidas por um incêndio na noite de segunda-feira, disse Rueda em comunicado nesta terça-feira, e a informação foi confirmada pela polícia do Estado.

Rueda e Maria Emilia de Rueda, irmã dele e que é tesoureira do partido, disseram na nota que “lamentam profundamente o incêndio que atingiu as duas casas da família no litoral de Pernambuco”, e pediram que a Polícia Civil do Estado realize uma investigação “célere e rigorosa”.

“A família não descarta a possibilidade de um atentado motivado por questões político-partidárias… e confiam na minuciosa apuração dos fatos e afirmam que não irão se intimidar diante de qualquer ameaça”, acrescentou a família em nota.

A Polícia Civil confirmou à Reuters que está investigando o caso.

Um dos principais nomes da legenda, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que conversou com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e que ela lhe informou que “toda a polícia do Estado está dedicada em esclarecer o caso”.

Caiado disse que o União Brasil pedirá a cassação do mandato do deputado federal e atual presidente do partido, Luciano Bivar (PE), que teria feito “ameaças à família e ao novo presidente do partido”.

“O União Brasil fará uma representação junto ao TSE para que esse crime seja investigado. Nós também vamos pedir a cassação do mandato de Luciano Bivar”, disse Caiado na plataforma de rede social X, antigo Twitter.

“O incêndio na casa do advogado Antônio Rueda foi um atentado contra o partido, um crime político. Luciano Bivar agiu como um desqualificado ao fazer ameaças à família e ao novo presidente do partido”, acrescentou.

Procurada pela Reuters, a assessoria de Bivar não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.

No fim do mês passado, Rueda foi eleito como novo presidente do União Brasil durante convenção do partido, em Brasília. A chapa do advogado venceu a disputa por unanimidade, recebendo todos os 30 votos dos filiados que podiam votar. Ele irá suceder Bivar no comando da sigla.