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Caso de parasita devastador para o gado é confirmado nos EUA

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Os Estados Unidos relataram nesta quinta-feira (4) que um bezerro foi diagnosticado no sul do Texas com a mosca-da-bicheira, uma praga cujas larvas, que comem carne de seres vivos, podem matar o gado bovino.

“Tivemos um caso positivo confirmado em um bezerro de três semanas”, informou a secretária de Agricultura dos Estados Unidos, Brooke Rollins. Ela ressaltou que “uma ação imediata” estava em andamento para conter e erradicar o parasita.

Os Estados Unidos proibiram o comércio de gado com o México no último verão, após relatos de animais com teste positivo para essa praga, que havia sido erradicada dos Estados Unidos em 1966, até um surto no sul da Flórida em 2017, segundo o site do Departamento de Agricultura americano.

cha/jz/mvl/lb/am

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