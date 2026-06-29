CazéTV, o canal de YouTube que quebra recordes na Copa

afp_tickers

Compartilhar

6 minutos

Com um recorde de mais de 18 milhões de aparelhos conectados no YouTube durante a vitória do Brasil sobre a Escócia pela Copa do Mundo, a CazéTV está revolucionando as transmissões esportivas no Brasil, ao mesmo tempo em que é investigada pela publicidade onipresente de apostas.

Seus comentaristas vestem pijamas nos jogos noturnos, um exemplo do estilo informal com que a CazéTV, no ar desde 2022, compete de igual para igual pelos direitos de transmissão de competições esportivas com gigantes como Globo e SBT e emissoras internacionais como a ESPN.

Fundada pelo streamer Casimiro Miguel e pela agência de marketing esportivo LiveMode, a empresa é a única no Brasil a transmitir os 104 jogos da Copa do Mundo, sendo 49 deles com exclusividade, todos de forma gratuita.

Os três gols de Lionel Messi na partida entre Argentina e Argélia só puderam ser vistos por esse canal digital.

Na próxima temporada, a CazéTV terá os direitos de transmissão no Brasil das cinco principais ligas do futebol europeu: Espanha, Inglaterra, Itália, França e Alemanha.

– As chaves do sucesso –

Narração vibrante, linguagem leve e interação constante com os espectadores são marcas registradas da CazéTV.

Um quadro chamado “Gol de Janela” leva às telas vídeos de torcedores comemorando gols aos gritos das janelas de suas casas.

“O público mais jovem deixou de ser apenas espectador para se tornar participante da conversa”, disse à AFP Bruno Brum, diretor de marketing da agência End to End.

“Ele busca uma experiência que mistura entretenimento, informação e interação em tempo real”, acrescentou.

O número de inscritos da CazéTV ultrapassou 35 milhões durante a Copa do Mundo.

E os 18,3 milhões de dispositivos conectados simultaneamente na transmissão da última partida do Brasil contra a Escócia (3 a 0) estabeleceram um recorde mundial de streaming no YouTube.

Quando o canal transmitiu a Copa do Mundo do Catar de 2022, seu recorde havia sido de 6,9 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo.

“Desde o início, a audiência nunca foi apenas espectadora; ela faz parte da transmissão. Esse DNA moldou tudo: o tom, o formato, os talentos”, disse Sérgio Lopes, cofundador da LiveMode, à AFP.

Casimiro, o “Cazé”, de 32 anos, já era famoso por seu humor ácido na Twitch e se tornou a figura central do projeto graças à sua grande popularidade. O logo do canal é uma caricatura dele.

– “Revolucionário” –

Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), destaca que a “verdadeira transformação” das transmissões esportivas não está na tecnologia, mas “no comportamento do consumidor”.

Em um momento em que assistir esportes na TV se torna cada vez mais caro, devido à fragmentação dos direitos de transmissão entre plataformas pagas, a facilidade de acompanhar os jogos pelo YouTube atrai pessoas como Samuel do Carmo.

“Eu acho que não tem outra palavra a não ser ‘revolucionário’ para o que eles estão fazendo”, afirma esse jovem de 22 anos durante um evento na Casa CazéTV, no Rio de Janeiro, onde o canal montou uma enorme estrutura para que os torcedores pudessem se reunir para acompanhar a Copa do Mundo vendo os jogos num telão.

E o enorme mercado brasileiro acelerou a ascensão do canal, observa Bruno Brum.

Rosana Lima, torcedora de 48 anos, considera os narradores da CazéTV “muito engraçados”, embora o formato voltado para o espetáculo não agrade a todos.

“A mania dos narradores da CazéTV de gritar em qualquer lance corrói a paciência”, escreveu em uma coluna Amauri Segalla, diretor-executivo da revista Veja.

“Nas redes sociais, tudo precisa ser maior do que é, tudo precisa gerar corte, engajamento e compartilhamento”, criticou Segalla.

– As apostas –

Na Casa CazéTV, um boneco gigante de Vinicius Junior vestindo a camisa de uma empresa de apostas on-line chama imediatamente a atenção.

Nas transmissões, as chamadas bets tornaram-se onipresentes: QR codes que direcionam para aplicativos de apostas on-line inundam a tela, e os narradores apresentam estatísticas que recomendam determinadas apostas.

Isso levou a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a abrir uma investigação por possível “propaganda enganosa e abusiva”.

Em resposta, a CazéTV anunciou que adotará “um padrão mais conservador” na publicidade de apostas, que diminuiu bastante após o anúncio da investigação.

“Da mesma forma que é loucura você imaginar que uma criança vai ligar a TV e vai ouvir alguém dizendo: ‘fume, é bom para você’, (…) é uma loucura do ponto de vista de saúde pública que a gente, ao assistir um futebol, vê pessoas específicas dizendo que você deveria apostar”, disse à AFP a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP).

Amaral, que é autora de um projeto para limitar a publicidade de apostas no Brasil, pediu diretamente a Casimiro que use sua influência para ajudar a conscientizar a população.

O governo Lula considera as apostas on-line um problema de saúde pública devido ao elevado nível de endividamento que provocam, especialmente entre as camadas mais populares da população.

Paradoxalmente, as bets estão entre os maiores patrocinadores do esporte.

erc/app/am/aa