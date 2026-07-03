Celebrações do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce começam em Nova York

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O primeiro ato do casamento da estrela do pop Taylor Swift com o astro da NFL Travis Kelce teve início nesta quinta-feira (2), com um jantar para 100 convidados, antes de um evento repleto de celebridades no Madison Square Garden, em Nova York.

A cantora e o tricampeão do Super Bowl, ambos de 36 anos, deixaram os fãs em suspense, mas a imprensa anunciou uma celebração grandiosa, à altura de um dos casais mais famosos do mundo.

A AFP observou a chegada de vários carros com supostos convidados a uma tenda privada montada do lado de fora do Garden. Fãs se aproximavam do local, para tentar ver o que estava acontecendo.

O casamento em si vai acontecer amanhã, na presença de cerca de mil convidados, entre eles as modelos Gigi Hadid e Cara Delevingne, a cantora Selena Gomez e a atriz Zoë Kravitz, todas elas amigas íntimas de Taylor. Também devem comparecer os companheiros de equipe de Kelce no Kansas City Chiefs.

Os convidados supostamente assinaram acordos de confidencialidade e não poderão usar seus celulares durante a cerimônia, que deve começar com um coquetel durante a tarde, seguido de uma recepção que se estenderá até a noite.

A celebração acontece no momento em que Nova York e sua polícia se encontram sobrecarregadas devido às celebrações do 4 de Julho e a uma partida da Copa do Mundo, tudo isso em meio à uma onda de calor intensa.

– ‘Ela é tudo’ –

Uma legião de jornalistas se concentrava no entorno do Madison Square Garden. “Estava na cidade por outro motivo, e, como sei que Taylor Swift vai se casar, queria ver o que estava acontecendo”, contou Lauren Greenberg, 30, moradora de Ohio.

Os “swifties”, como são conhecidos os fãs da cantora, lotaram vários pontos de Nova York, cidade que Taylor cita em várias de suas músicas. “Se eu estiver na internet e vir uma comoção, com certeza vou voltar”, acrescentou Lauren.

“Ela é a maior dos Estados Unidos, é a nossa rainha, é tudo”, exaltou Alyssa Heinen, 24, moradora de Manhattan. “Estamos tão felizes por ela ter encontrado o amor de sua vida e por ele também ser alguém tão importante, que, para nós, é como um casamento real.”

Vários rumores sobre a cerimônia surgiram nas últimas semanas, sem nenhuma confirmação oficial. Mas as pistas se multiplicaram em torno do Madison Square Garden.

Policiais e tropas da Guarda Nacional reforçaram sua presença na região, onde várias ruas estavam fechadas. O casal, que noivou em agosto passado, já estaria em Nova York. O carro de Taylor foi visto na cidade e Kelce foi fotografado enquanto corria em Manhattan.

O casal anunciou que doaria US$ 26 milhões (R$ 135,81 milhões) para instituições de caridade no país, entre elas grupos de resgate de animais e organizações em Nashville e Kansas City.

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