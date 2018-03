Alguns comerciantes descobriram que podem ganhar um bom dinheiro vendendo celulares suíços de segunda mão em outros países. Esse novo negócio, relatado em reportagem do jornal "Le Matin", de Lausanne, vem crescendo e é destinado a países como Itália, Bósnia, Tailândia, certos países africanos e até Hong Kong. Existem lojas que compram celulares de segunda mão, revendidos posteriormente para intermediários suíços ou estrangeiros que operam nesse mercado. "A maioria dos celulares suíços são novos e muito bem cuidados" afirma um desses comerciantes. "Ainda na semana passada, um cidadão africano me comprou 9 aparelhos da mesma marca", conclui. "Os suíços estão tão acostumados a receber um aparelho de graça, quando fazem uma assinatura com uma operadora, que até se surpreendem quando ofereço 75 dólares pelo celular usado", afirma outro comerciante do setor. Outra vantagem dos celulares suíços é que eles não são alterados eletronicamente para fidelizar a uma só operadora como ocorre, por exemplo, na França. Isso permite o uso em outros países com a mesma norma internacional. Certos modelos que praticamente não têm mais valor na Suíça, ainda são negociados a 300 ou 400 dólares na Itália, afirma outro comerciante ao "Le Matin". Swissinfo com agências

Celulares de segunda mão têm mercado 31. Julho 2000 - 14:44 Os celulares suíços de segunda mão estão valendo ouro em outros países. Além de praticamente novos, os aparelhos suíços não são bloqueados eletronicamente e podem ser utilizados em qualquer país que adota a norma internacional GSM. Alguns comerciantes descobriram que podem ganhar um bom dinheiro vendendo celulares suíços de segunda mão em outros países. Esse novo negócio, relatado em reportagem do jornal "Le Matin", de Lausanne, vem crescendo e é destinado a países como Itália, Bósnia, Tailândia, certos países africanos e até Hong Kong. Existem lojas que compram celulares de segunda mão, revendidos posteriormente para intermediários suíços ou estrangeiros que operam nesse mercado. "A maioria dos celulares suíços são novos e muito bem cuidados" afirma um desses comerciantes. "Ainda na semana passada, um cidadão africano me comprou 9 aparelhos da mesma marca", conclui. "Os suíços estão tão acostumados a receber um aparelho de graça, quando fazem uma assinatura com uma operadora, que até se surpreendem quando ofereço 75 dólares pelo celular usado", afirma outro comerciante do setor. Outra vantagem dos celulares suíços é que eles não são alterados eletronicamente para fidelizar a uma só operadora como ocorre, por exemplo, na França. Isso permite o uso em outros países com a mesma norma internacional. Certos modelos que praticamente não têm mais valor na Suíça, ainda são negociados a 300 ou 400 dólares na Itália, afirma outro comerciante ao "Le Matin". Swissinfo com agências