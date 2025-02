Cem pessoas são evacuadas por incêndio em prédio de 50 andares em Buenos Aires

Três pessoas foram hospitalizadas por inalação de fumaça, cerca de 30 precisaram receber atendimento e outras 100 foram evacuadas devido a um incêndio em um prédio de Buenos Aires nesta terça-feira (11), informaram as autoridades de serviços de emergência.

O incêndio “começou no 10º andar e se espalhou para o 11º e 12º andares”, disse Alberto Crescenti, dos serviços de emergência da cidade, durante uma operação envolvendo bombeiros e cerca de 30 ambulâncias.

“Três pessoas foram levadas ao hospital, 32 foram assistidas no local com oxigênio e 100 foram evacuadas”, detalhou à imprensa no local do sinistro, onde dezenas de ambulâncias estavam presentes.

O prédio residencial, um dos mais altos da capital argentina, está localizado no luxuoso bairro de Puerto Madero, a poucos minutos do centro de Buenos Aires.

O incêndio começou pouco depois do meio-dia e suas causas ainda não foram esclarecidas. Os bombeiros realizaram uma rápida evacuação após o alerta de emergência.

“Estamos evacuando o edifício, levamos algumas pessoas para os andares superiores e vamos trazê-las para baixo”, declarou o bombeiro Cristian Benítez à AFP, confirmando que todos estavam fora de perigo.

Duas horas após o alerta, apenas uma coluna de fumaça podia ser vista nos andares superiores da estrutura, que tem cerca de 175 metros de altura.

“O procedimento foi em ordem porque os bombeiros chegaram muito rápido”, afirmou Crescenti.

Em frente ao edifício, dezenas de evacuados aguardavam para poder retornar aos seus apartamentos.

Segundo o funcionário e de acordo com o relatório dos bombeiros, os evacuados “poderão voltar ao local assim que o edifício for ventilado, com exceção do apartamento mais afetado” pelo fogo.

