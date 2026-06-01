The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Cepeda e De la Espriella aceitam debater antes do 2º turno das eleições na Colômbia

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Os candidatos à presidência Iván Cepeda e Abelardo de la Espriella concordaram, nesta segunda-feira (1º), em debater antes do segundo turno das eleições na Colômbia, marcado para 21 de junho, que promete ser uma disputa acirrada. 

O candidato de extrema direita, De la Espriella, se impôs no primeiro turno no domingo com 43% dos votos, à frente do senador de esquerda Iván Cepeda, herdeiro político do presidente Gustavo Petro, que obteve 40,9%. 

“Desafio o candidato Abelardo de la Espriella para um debate político e eleitoral”, declarou Cepeda, de 63 anos, nesta segunda-feira, exigindo “condições para a sua realização”, sem especificar quais seriam. 

“Agora você vai debater, seu covarde? Você se escondeu enquanto seu chefe fazia campanha para você, e vocês fracassaram”, respondeu o candidato de extrema direita, um advogado de 47 anos, referindo-se a Petro, e pediu à imprensa que “marcasse uma data e horário” para o debate. 

Cepeda recusou-se a participar dos debates realizados durante o primeiro turno da campanha, para evitar, segundo explicou, insultos pessoais e a “cultura do espetáculo” que envolve a política.

De la Espriella participou de alguns debates, mas faltou aos principais, argumentando que não participaria sem Cepeda, o então favorito em todas as pesquisas. 

Os candidatos terão que lutar por cada voto nas próximas três semanas. 

“Primeiro, reconheça o resultado da eleição e depois debateremos”, acrescentou De la Espriella. 

Cepeda questionou a precisão dos resultados preliminares no domingo e disse que esperaria a contagem oficial nos próximos dias para se pronunciar. 

A campanha eleitoral na Colômbia acontece em meio à polarização e à pior onda de violência da última década.

vd/lv/dga/ad/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR