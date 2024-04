Chanceleres de Brasil e Argentina discutem Vaca Muerta e dizem que há alinhamento de interesses

BRASÍLIA (Reuters) – Os ministros das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e da Argentina, Diana Mondino, discutiram nesta segunda-feira a construção do gasoduto de Vaca Muerta e disseram que há alinhamento de interesses sobre a possibilidade futura de importação de gás natural argentino pelo Brasil.

O Brasil avalia opções para importar gás natural da enorme formação argentina de Vaca Muerta enquanto busca aliviar seu déficit do insumo, de acordo com autoridades do governo brasileiro.

Vaca Muerta é uma enorme formação de xisto no oeste da Argentina, considerada chave para aumentar o suprimento de gás do país sul-americano e diminuir a necessidade de importações caras.