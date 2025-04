Charles e Camilla fotografados em frente ao Coliseu em Roma

Charles III e sua esposa Camilla posaram para fotógrafos na tarde desta terça-feira (8) em frente aos majestosos arcos do Coliseu em Roma, uma parte de sua visita de Estado de quatro dias à Itália.

Esta visita acontece dez dias depois que o monarca britânico de 76 anos foi brevemente hospitalizado devido aos efeitos colaterais do tratamento contra o câncer.

O casal real foi aplaudido pela multidão de turistas reunida em torno do monumento mais visitado da Itália, que na época dos romanos sediava lutas de gladiadores.

Por cerca de dez minutos, apertaram as mãos e conversaram com estudantes agitando pequenas bandeiras britânicas, e foram fotografados por turistas. Então, posaram para a imprensa em frente ao antigo anfiteatro.

Charles, vestindo um terno azul risca de giz, e Camilla, um vestido de crepe da mesma cor, ouviram um breve resumo da história do Coliseu feito pelo historiador e apresentador de televisão Alberto Angela.

Pela manhã, o rei e a rainha foram recebidos com grande pompa pelo presidente da República, Sergio Mattarella, no Palácio Quirinal. O edifício do século XVI já foi residência de papas e reis da Itália.

O casal real foi recebido pelo presidente e sua filha Laura, e então a orquestra do palácio tocou os hinos nacionais do Reino Unido e da Itália.

– Discurso no Parlamento –

O casal real e o presidente compareceram ao desfile do esquadrão acrobático da Força Aérea Italiana, o Frecce Tricolori (“Flechas Tricolores”), e seu equivalente britânico, “Red Arrows”(Flechas Vermelhas).

Após a visita ao Quirinal, Charles e Camilla depositaram uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, no Altar da Pátria, um vasto monumento de mármore branco no centro de Roma, coroado por uma estátua equestre de Vítor Emanuel II, o primeiro rei da Itália unificada no século XIX.

“Como foi emocionante vê-los de longe no Altar da Pátria e então estar tão perto e poder apertar suas mãos. Foi realmente uma grande honra. Fiquei muito emocionado”, disse à AFP Romolo Testa, um italiano de 19 anos que viajou a Londres para o funeral de Elizabeth II em 2022.

Charles já fez 17 visitas oficiais à Itália, mas esta é a primeira desde sua ascensão ao trono.

Ele também se encontrará com a primeira-ministra Giorgia Meloni e será o primeiro monarca britânico a discursar em uma sessão conjunta do Parlamento.

O rei e a rainha, que se casaram em 9 de abril de 2005, após um longo relacionamento, celebrarão suas bodas na quarta-feira durante um banquete de Estado.

