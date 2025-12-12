Charles III anuncia que tratamento contra o câncer será reduzido em 2026

O rei Charles III anunciou nesta sexta-feira (12) que seu tratamento contra o câncer será reduzido em 2026, em mensagem gravada divulgada em um programa do canal de TV público Channel 4.

“Hoje posso anunciar a vocês a boa notícia de que, graças a um diagnóstico precoce para uma intervenção eficaz e ao cumprimento das prescrições médicas, meu programa de tratamento contra o câncer poderá ser aliviado no novo ano”, disse o rei, de 77 anos, no contexto de uma campanha anual na TV destinada a arrecadar fundos para a pesquisa do câncer.

Charles III foi diagnosticado com câncer em fevereiro de 2024, mas a natureza da doença não foi divulgada. “Sei, por experiência própria, que um diagnóstico de câncer pode ser avassalador”, descreveu o rei, na mensagem transmitida hoje. “Este ponto de virada é uma bênção pessoal e uma amostra dos avanços notáveis obtidos no tratamento do câncer nos últimos anos.”

– Reação de Starmer –

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, expressou no X satisfação com a boa notícia sobre o rei. “Uma mensagem poderosa de Sua Majestade. Sei que falo em nome de todo o país quando digo o quão feliz estou de que o seu tratamento contra o câncer será reduzido no ano que vem. O diagnóstico precoce da doença salva vidas”, destacou.

Em sua mensagem, Charles III incentivou os britânicos a fazerem exames preventivos o quanto antes, e expressou sua preocupação após saber que “pelo menos 9 milhões de pessoas” no país “não fazem os exames preventivos oferecidos”.

O rei citou duas vezes o câncer de intestino, o que, segundo fontes da família real, não deveria ser interpretado como um “vínculo pessoal” com sua doença, descoberta durante uma cirurgia de próstata.

Após o anúncio do câncer, em fevereiro de 2024, o rei interrompeu por algumas semanas suas atividades públicas. Dois meses depois, retomou suas obrigações, quando seus médicos disseram estar “muito animados com o seu progresso”. Desde então, segue em tratamento.

O diagnóstico da doença é “impactante e, às vezes, assustador”, afirmou o soberano em abril, em mensagem de agradecimento a organizações beneficentes britânicas.

– Mil casos de câncer por dia –

Charles III acrescentou, então, que mais de mil novos casos de câncer são diagnosticados por dia no Reino Unido, cerca de 390 mil por ano. “Mas, como alguém que também faz parte desta estatística, posso garantir que também pode ser uma experiência que destaca o melhor da humanidade”, afirmou.

O anúncio do câncer de Charles III pôs fim a um tabu na realeza britânica, cujos monarcas permaneciam em silêncio sobre seu estado de saúde.

O soberano britânico intensificou suas atividades há aproximadamente um ano, com várias visitas de Estado organizadas no Reino Unido, e viagens ao Canadá e ao Vaticano.

O rei foi hospitalizado brevemente em março de 2025 após sofrer “efeitos colaterais” de seu tratamento contra o câncer.

Charles III celebrou, em 14 de novembro, seu aniversário de 77 anos com uma viagem a Gales, mostrando determinação ao assumir plenamente suas funções.

O monarca cumpriu neste ano um número recorde de compromissos desde a sua ascensão ao trono em 2022, segundo o jornal Daily Express.

O rei, o mais velho monarca britânico a ser coroado, aos 73 anos, “ama seu trabalho e isso é o que o mantém em pé”, disse a rainha consorte Camilla durante sua visita a Roma em abril.

