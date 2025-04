Charles III inicia visita à Itália após susto durante tratamento contra o câncer

O rei Charles III e sua esposa Camilla desembarcaram na Itália nesta segunda-feira (7) para uma visita oficial de quatro dias, a primeira viagem do monarca desde o susto que sofreu no final de março durante seu tratamento contra o câncer.

O soberano, que deveria se encontrar com o papa Francisco no Vaticano na terça-feira, teve que cancelar essa parte de sua agenda devido ao estado de saúde do pontífice argentino, que se recupera de uma grave pneumonia.

A viagem do casal real à Itália ocorreu apesar do cancelamento da agenda da Santa Sé e da breve internação de Charles III no hospital em 27 de março devido a “efeitos colaterais” do tratamento contra o câncer.

O monarca, de 76 anos, que está em tratamento há mais de um ano contra um câncer, cuja natureza nunca foi revelada, descansou por vários dias antes de retomar suas funções, em 2 de abril.

Charles e Camilla, que celebrarão 20 anos de casamento na quarta-feira, chegaram ao Aeroporto de Roma Ciampino por volta das 17h15 locais (12h15 em Brasília).

O casal real foi recebido por uma guarda de honra ao desembarcar do avião. Charles apareceu sorridente, enquanto Camilla usava um elegante vestido de crepe azul.

O monarca conhece bem a Itália, após 17 visitas oficiais, mas esta é sua primeira vez como rei desde a morte de sua mãe, Elizabeth II, em 2022.

Para o embaixador britânico na Itália, Edward Llewellyn, esta visita ocorre em um “momento-chave”, no qual Londres busca “relançar suas relações com seus parceiros europeus” cinco anos após o Brexit.

-Visita ao papa cancelada –

O cancelamento do encontro entre Charles III, chefe supremo da igreja anglicana, e o papa foi tomado de “comum acordo” com a Santa Sé, explicou o Palácio de Buckingham no final de março, quando foi anunciado.

A última visita de Charles ao Vaticano havia sido em 2019, quando era herdeiro do trono da Inglaterra.

Nesta primeira viagem do rei à Itália desde sua coroação, o casal real deve ser recebido pelo presidente do país, Sergio Mattarella, e pela chefe do governo ultraconservador, Giorgia Meloni.

Charles III também será “o primeiro monarca britânico a discursar em uma sessão do Parlamento italiano”, disse o Palácio de Buckingham, uma honra anteriormente concedida apenas ao rei emérito da Espanha, Juan Carlos, que nasceu em Roma em 1984, e ao seu sucessor ao trono, seu filho Felipe, em 2018.

Os monarcas britânicos, nesta viagem à Itália entre 7 e 10 de abril, visitarão o Coliseu acompanhados pelo ministro da Cultura italiano, Alessandro Giuli.

Na quarta-feira, 9 de abril, quando completam 20 anos de casamento, Charles III e Camilla participarão de um banquete no Palácio do Quirinal, residência oficial do presidente da Itália.

O casal real também deve viajar para Ravenna, no nordeste do país, onde participará de uma cerimônia em comemoração ao 80º aniversário da libertação desta região da ocupação nazista pelas forças aliadas, em 10 de abril de 1945.

Lá, Charles e Camilla visitarão o túmulo do escritor italiano Dante Alighieri, autor da Divina Comédia e considerado o “pai” da língua italiana.

