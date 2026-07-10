Charles III recebe príncipe Harry e sua família pela primeira vez desde 2022

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O rei Charles III e sua mulher receberam nesta sexta-feira (10), em Londres, o príncipe Harry, sua mulher, Meghan, e os dois filhos do casal, pela primeira vez em quatro anos, informou a imprensa britânica, que citou o Palácio de Buckingham.

Harry está na Inglaterra desde a última segunda-feira, para acompanhar os preparativos do Invictus Games, evento esportivo internacional criado pelo príncipe para ex-combatentes feridos ou doentes, previsto para acontecer em 2027, em Birmingham.

Segundo a agência de notícias PA e outros veículos, Meghan e seus filhos, Archie e Lilibet, foram recebidos na tarde de hoje em Highgrove, residência particular de Charles III, no sudoeste da Inglaterra. Archie, 7, e Lilibet, 5, não se encontravam com o avô desde as comemorações do Jubileu da Rainha Elizabeth II, em 2022.

Harry e Meghan vivem nos Estados Unidos desde 2020, após romperem com a família real. No entanto, o príncipe já havia manifestado desejo de se reconciliar com o pai.

A visita desta semana foi marcada por informações desencontradas. Vários veículos britânicos, entre eles BBC e Sky News, informaram inicialmente que o príncipe se hospedaria no Palácio de Buckingham, segundo uma fonte próxima de Harry. Posteriormente, os mesmos veículos divulgaram um desmentido do Palácio, o qual explicou que o príncipe não teria aceito a tempo o convite para se hospedar na residência oficial do soberano britânico.

Meghan, Archie e Lilibet não viajariam a princípio, por falta de proteção policial. Segundo a agência PA, eles chegaram ao Reino Unido procedentes de um local não divulgado na Europa. O Palácio de Buckingham não respondeu ao contato da AFP para comentar o assunto.

adm/pb/ad/lb/am-lb